Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Один из пассажиров автобуса, попавшего в аварию под Рязанью, лишился ног

2.1.2022 16:03

Фото: asrto.ru



Специалисты рязанского Центра медицины катастроф направились за пассажиром, который в результате аварии получил травматическую ампутацию ног, передает агентство "Интерфакс".



Пострадавшие с наиболее серьезными повреждениями доставлены в реанимацию Скопинского межрайонного медицинского центра, все пациенты находятся в сознании.



Предполагается, что медики в скором времени начнут готовить самых тяжелых пациентов к транспортировке в Рязань. Девять человек, получившие менее серьезные повреждения, получают помощь в хирургическом отделении больницы.



Крупное ДТП случилось сегодня неподалеку от населенного пункта Вослебово в Скопинском районе Рязанской области. Водитель рейсового автобуса, который из Москвы следовал в Астрахань, допустил столкновение с опорной конструкцией моста. Жертвами аварии стали пять человек, в том числе, один из находившихся в автобусе водителей. Травмы получили более двадцати пассажиров. В момент происшествия в салоне в общей сложности находились пятьдесят два человека.



Местные власти после аварии открыли для пассажиров пункт временного размещения в Вослебовской средней школе. Там сейчас остаются девятнадцать человек.



По данным пресс-службы ГИБДД России, водитель автобуса мог допустить аварию, находясь за рулем в утомленном состоянии. Будучи уставшим, предположительно, он мог поставить под угрозу безопасность пассажиров и нарушить ПДД, указано в сообщении ведомства. Отмечается, что к месту происшествия направился замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.



Следственные органы Рязанской области выясняют причины и обстоятельства ЧП в рамках уголовных дел, которые возбудили по статьям о нарушении ПДД, повлекшем за собой по неосторожности гибель более двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 1.1.2022 23:02 Под Казанью в ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы

Под Казанью в ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы 1.1.2022 21:33 Названа причина пожара под Иркутском, где погибли пять человек

Названа причина пожара под Иркутском, где погибли пять человек 1.1.2022 10:43 В Адыгее число погибших в ДТП возросло до четырех человек

В Адыгее число погибших в ДТП возросло до четырех человек 31.12.2021 21:50 Под Воронежем трое детей пострадали в ДТП

Под Воронежем трое детей пострадали в ДТП 31.12.2021 21:01 В Адыгее жертвами ДТП стали три человека, включая ребенка