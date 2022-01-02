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Один из пассажиров автобуса, попавшего в аварию под Рязанью, лишился ног


2.1.2022 16:03
Один из пассажиров автобуса, попавшего в аварию под Рязанью, лишился ногФото: asrto.ru

Специалисты рязанского Центра медицины катастроф направились за пассажиром, который в результате аварии получил травматическую ампутацию ног, передает агентство "Интерфакс".

Пострадавшие с наиболее серьезными повреждениями доставлены в реанимацию Скопинского межрайонного медицинского центра, все пациенты находятся в сознании.

Предполагается, что медики в скором времени начнут готовить самых тяжелых пациентов к транспортировке в Рязань. Девять человек, получившие менее серьезные повреждения, получают помощь в хирургическом отделении больницы.

Крупное ДТП случилось сегодня неподалеку от населенного пункта Вослебово в Скопинском районе Рязанской области. Водитель рейсового автобуса, который из Москвы следовал в Астрахань, допустил столкновение с опорной конструкцией моста. Жертвами аварии стали пять человек, в том числе, один из находившихся в автобусе водителей. Травмы получили более двадцати пассажиров. В момент происшествия в салоне в общей сложности находились пятьдесят два человека.

Местные власти после аварии открыли для пассажиров пункт временного размещения в Вослебовской средней школе. Там сейчас остаются девятнадцать человек.

По данным пресс-службы ГИБДД России, водитель автобуса мог допустить аварию, находясь за рулем в утомленном состоянии. Будучи уставшим, предположительно, он мог поставить под угрозу безопасность пассажиров и нарушить ПДД, указано в сообщении ведомства. Отмечается, что к месту происшествия направился замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Следственные органы Рязанской области выясняют причины и обстоятельства ЧП в рамках уголовных дел, которые возбудили по статьям о нарушении ПДД, повлекшем за собой по неосторожности гибель более двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Автор: Злата Богатова

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