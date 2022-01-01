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Под Казанью в ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы
1.1.2022 23:02
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Татарстана выясняют причины и все обстоятельства дорожной аварии, которая случилась под Казанью вечером в субботу.
Жертвами ДТП стали три человека, еще двое попали в больницу, их состояние оценивается медиками как тяжелое.
Двое пострадавших после аварии были экстренно госпитализированы с серьезными травмами, информирует пресс-служба прокуратуры Татарстана.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что водитель автомобиля Chevrolet, следовавшего на высокой скорости, допустил выезд на встречную полосу. Вылетевшая туда машина врезалась в два других транспортных средства.
Смертельное ДТП случилось на 4-м км автотрассы Казань-Ульяновск. В ведомстве пояснили, что в аварии погибли трое пассажиров Chevrolet, в больнице находятся водитель и еще один пассажир того же автомобиля.
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