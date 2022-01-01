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Названа причина пожара под Иркутском, где погибли пять человек


1.1.2022 21:33
Названа причина пожара под Иркутском, где погибли пять человекФото: i38.ru

По предварительным данным, пожар в жилом доме под Иркутском, унесший жизни трех женщин, мужчины и одиннадцатилетнего ребенка, мог начаться из-за неисправного электрооборудования. Все обстоятельства и причины трагического происшествия выясняют в рамках уголовного дела, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.

ЧП случилось в населенном пункте Хомутово Иркутского района, сигнал о возгорании в деревянном двухэтажном доме был принят экстренными службами утром субботы. Когда по указанному адресу прибыли первые огнеборцы, здание уже практически полностью было охвачено пламенем.

Учитывая большую площадь возгорания и угрозу перехода огня на соседние дома в поселок направили дополнительные силы из Иркутска. К 09:35 пламя удалось локализовать на площади 216 кв. метров.

Представители СУ СКР Иркутской областипо итогам предварительного разбирательства возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По одной из версий, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование.

К настоящему времени установлено, что в доме, когда начался пожар, было девять человек. Пятеро сумели выбраться на улицу самостоятельно еще до приезда пожарных. Хозяин помещения, где находился очаг возгорания, в результате происшествия получил травмы, еще один пострадавший умер по дороге в медицинское учреждение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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