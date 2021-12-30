Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккею

19:45

Фото: ae.ca

Аэропорт Калгари



Игроков национальных молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с авиарейса в Канаде, рассказала журналист Мари Леманн. В своем Twitter сотрудница шведского канала SVT пояснила, что причиной этого стали нарушения, допущенные спортсменами.



По данным ТАСС, игроков молодежной сборной России по хоккею сняли с авиарейса в Канаде из-за неправильно надетых медицинских масок. Такой комментарий журналистам дали представители Федерации хоккея России (ФХР). В сообщении организации указано, что ФХР сейчас следит за развитием ситуации. Спортсменам уже приобретены билеты, игроки вылетели в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте. Ожидается, то команда вернется в Москву завтра вечером.



Как заявила Мария Леманн, российских и чешских хоккеистов сняли с рейса также из-за пьянства и курения. Со ссылкой на собственный источник ТАСС поясняет, что правила мог нарушить главный тренер нашей сборной Сергей Зубов. К самим игрокам никаких претензий не было.



Наставник хоккейной сборной решительно отверг подобные обвинения. Как заявил Сергей Зубов, он "бросил курить три года назад", передает "Матч ТВ". Отмечается также, что проблемы со спиртным могли возникнуть у чехов. Спортсмены имели при себе алкоголь, будучи уже не совсем трезвыми.



Ранее стало известно об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею. Организаторы приняли решение после того, как сразу три команды - России, США и Чехии получили техническое поражение из-за положительных результатов тестов на коронавирус у некоторых игроков.



Автор: Злата Богатова

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