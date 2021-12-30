Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за COVID-19

30.12.2021 23:31

Фото: kanal32.info



В Международной федерации хоккея (IIHF) объявили о решении отменить дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира по причине распространения среди игроков коронавирусной инфекции. В организации пояснили, что сыграло роль и появление нового штамма возбудителя.



Учитывая продолжающееся распространение среди спортсменов коронавирусной инфекции, включая новый омикрон-штамм, организаторы приняли решение об отмене молодежного мирового чемпионата по хоккею. В заявлении подчеркивается, что они должны всем участникам турнира "гарантировать здоровье и безопасность".



В сообщении также указано, что спортивная IIHF следует рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета организации.



Ранее российской сборной было засчитано техническое поражение в матче со словацкой командой. Основанием для этого послужил положительный тест на коронавирус, который сдал нападающий Матвей Мичков.



Кроме того, инфицированные COVID-19 выявлены среди игроков национальных команд Соединенных Штатов и Чехии. Матчи с их участием пришлось отменить, сборные также получили технические поражения.



Автор: Злата Богатова

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