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Под Воронежем трое детей пострадали в ДТП
31.12.2021 21:50
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Воронежской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого получили травмы четыре человека.
В числе пострадавших трое детей, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб региона.
ЧП случилось в населенном пункте Верхняя Хава Воронежской области вечером 31 декабря, пояснили в ГУ МВД по региону. В ходе начатой проверки установлено, что около 17:50 по местному времени на улице Калинина столкнулись транспортные средства ВАЗ-2106, выезжавший со второстепенной дороги, и "Нива Chevrolet".
По версии полиции, водитель первой машины не уступил дорогу, спровоцировав ДТП. Травмы в аварии получили управлявший "Нивой" мужчина 1978 г.р. и трое его детей — дочери 2012 и 2016 г.р., сын 2007 г.р. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.
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