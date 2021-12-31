ИнтерНовости - новости в стране и мире
Банк Santander ошибочно перевел клиентам $175 млн на Рождество
Банк Santander ошибочно перевел клиентам $175 млн на Рождество
В Оренбуржье вводят обязательную вакцинация от COVID-19 студентов и работников санаторно-курортной сферы
В Оренбуржье вводят обязательную вакцинация от COVID-19 студентов и работников санаторно-курортной сферы
В горах Кабардино-Балкарии найдено тело туриста, разбившегося на квадроцикле
В горах Кабардино-Балкарии найдено тело туриста, разбившегося на квадроцикле
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Израильское посольство осудило шествие в честь Бандеры в КиевеИзраильское посольство осудило шествие в честь Бандеры в Киеве
В Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккеюВ Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккею
Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКСУстановлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
Названы основные вызовы для Байдена в 2022 годуНазваны основные вызовы для Байдена в 2022 году
В Германии число работающих АЭС сократится до трехВ Германии число работающих АЭС сократится до трех

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Тверью открыли для посещений затопленную колокольню собора в Калязине


31.12.2021 21:22
Под Тверью открыли для посещений затопленную колокольню собора в КалязинеФото: telegramfor.me

В Тверской области открылась для посещений затопленная колокольня Николаевского собора, передает пресс-служба местного правительства.

Территория, где возвышалась церковь, оказалась под водой в 1940 году при подготовке к созданию Угличского водохранилища.

Затопленную в первой половине прошлого века колокольню открыли для посещений. Как подчеркнул местный губернатор Игорь Руденя, этот храм получил широкую известность не только в нашей стране, но и за ее пределами. Представитель руководства региона выразил уверенность, что объект будет интересен широкому кругу общественности, историкам и туристам.

Тверской губернатор добавил, что этот памятник архитектуры необходимо сохранить для будущих поколений, потому что речь идет о значимом символе духовного и культурного наследия.

Ранее здание было отреставрировано, проводились работы по укреплению, фундамента, восстановлению фасадов и интерьера, а также элементов из белого камня, из которого создавались карнизы шести ярусов колокольни. В рамках восстановительных мероприятий также обновили часы и крест, автоматизировали систему колокольного звона.

Колокольню Николаевского собора в Калязине возводили в период 1800-1801 годов. Незадолго до начала Великой Отечественной войны утвердили проект Волгостроя, предусматривавший искусственное расширение реки Волги и создание ГЭС в пределах ее акватории. В результате старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор тогда разобрали, а колокольню оставили для использования в качестве маяка. До сегодняшних дней она сохранилась практически в первозданном виде. По данным специалистов, колокольня может считаться одним из лучших отечественных образцов рубежа XVIII-XIX веков.

Ранее администрация Воронежской области объявила, что пещерный храм середины XIX века, представляющий собой центр туристических маршрутов региона, закрепляется за музеем-заповедником "Дивногорье". Вопросы, связанные с возможной передачей церкви Сицилийской иконы Божьей Матери в ведение РПЦ, обсуждались в течение нескольких лет.

Пещерный комплекс, располагающийся на территории Лискинского района, создавали монахи Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря. В последнее время туда каждый год приезжают порядка двадцати пяти тысяч туристов.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Ученые смоделировали первичную атмосферу МеркурияУченые смоделировали первичную атмосферу Меркурия
Назван эффективный способ предотвратить развитие деменцииНазван эффективный способ предотвратить развитие деменции
В Татарстане полицейские пробежали 6 км, спасая автомобилистов в метельВ Татарстане полицейские пробежали 6 км, спасая автомобилистов в метель
Лавров обсудил признание «Спутника V» с главой ВОЗЛавров обсудил признание «Спутника V» с главой ВОЗ
В Афганистане пропало около 1000 сотрудников сил безопасностиВ Афганистане пропало около 1000 сотрудников сил безопасности

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru