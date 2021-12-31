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Под Тверью открыли для посещений затопленную колокольню собора в Калязине
31.12.2021 21:22
Фото: telegramfor.me
В Тверской области открылась для посещений затопленная колокольня Николаевского собора, передает пресс-служба местного правительства.
Территория, где возвышалась церковь, оказалась под водой в 1940 году при подготовке к созданию Угличского водохранилища.
Затопленную в первой половине прошлого века колокольню открыли для посещений. Как подчеркнул местный губернатор Игорь Руденя, этот храм получил широкую известность не только в нашей стране, но и за ее пределами. Представитель руководства региона выразил уверенность, что объект будет интересен широкому кругу общественности, историкам и туристам.
Тверской губернатор добавил, что этот памятник архитектуры необходимо сохранить для будущих поколений, потому что речь идет о значимом символе духовного и культурного наследия.
Ранее здание было отреставрировано, проводились работы по укреплению, фундамента, восстановлению фасадов и интерьера, а также элементов из белого камня, из которого создавались карнизы шести ярусов колокольни. В рамках восстановительных мероприятий также обновили часы и крест, автоматизировали систему колокольного звона.
Колокольню Николаевского собора в Калязине возводили в период 1800-1801 годов. Незадолго до начала Великой Отечественной войны утвердили проект Волгостроя, предусматривавший искусственное расширение реки Волги и создание ГЭС в пределах ее акватории. В результате старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор тогда разобрали, а колокольню оставили для использования в качестве маяка. До сегодняшних дней она сохранилась практически в первозданном виде. По данным специалистов, колокольня может считаться одним из лучших отечественных образцов рубежа XVIII-XIX веков.
Ранее администрация Воронежской области объявила, что пещерный храм середины XIX века, представляющий собой центр туристических маршрутов региона, закрепляется за музеем-заповедником "Дивногорье". Вопросы, связанные с возможной передачей церкви Сицилийской иконы Божьей Матери в ведение РПЦ, обсуждались в течение нескольких лет.
Пещерный комплекс, располагающийся на территории Лискинского района, создавали монахи Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря. В последнее время туда каждый год приезжают порядка двадцати пяти тысяч туристов.
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