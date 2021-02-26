Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пещерный храм XIX века под Воронежем не будет передаваться РПЦ

26.2.2021 19:43

Фото: livejournal.com



Правительство Воронежской области приняло решение не передавать Русской православной церкви (РПЦ) пещерный храм середины XIX века, сообщает ТАСС.



Речь идет об объекте, который представляет собой центр туристических маршрутов музея-заповедника "Дивногорье".



Пещерный храм, известный как церковь Сицилийской иконы Божьей Матери, по решению местных властей предполагается официально закрепить за музеем-заповедником, рассказали представители региональной администрации. Вопросы, связанные с возможной передачей этого храма в ведение РПЦ, обсуждались с 2018 года.



По словам замруководителя музея-заповедника "Дивногорье" Юрия Платонова, к настоящему времени уже подписан акт, согласно которому храм переходит в оперативное управление данного культурного учреждения. Руководству музея при этом рекомендовали оформить соглашение о социальном партнерстве с Воронежской епархией.



Пещерный комплекс, располагающийся на территории Лискинского района Воронежской области, создавался монахами Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря. Первый этаж включает в себя церковь, галерею крестного хода и ряд других помещений. Каждый год на экскурсии туда приезжают порядка 25 тыс. туристов, посещающих различные маршруты музея-заповедника "Дивногорье".



Предполагаемая передача пещерного комплекса в ведение РПЦ неминуемо повлекла бы за собой необходимость кардинального пересмотра всей структуры музея-заповедника. Не исключено, что он мог бы оказаться под угрозой полного разрушения, ведь пещерная церковь представляет собой центр всех туристических маршрутов.



Музей-заповедник появился в этой местности в 1991 году, его создали в районе мелового плато. Несколько лет назад "Дивногорью" присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.



Ранее в новгородском музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" реставраторы полностью разобрали и собрали заново уникальную церковь Успения Богородицы, которая возводилась в XVI веке и чудом сохранилась до сих пор. Общий период восстановительных работ продолжался около года, сообщили представители Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ).



Автор: Злата Богатова

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