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Директор Марины Хлебниковой не подтвердил ее выписку из больницы
31.12.2021 21:21
Фото: maxwatermelon.ru
Российская артистка Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в минувшем ноябре, остается в больнице, передает РИА Новости.
Как пояснил директор певицы, сообщения о ее выписке являются слухами.
Новогодние праздники Марина Хлебникова проведет в больнице, пока еще она нуждается в наблюдении специалистов, сообщил РИА Новости директор артистки. Информация о выписке певицы он назвал слухами.
Напомним, певица получила ожоги и была экстренно госпитализирована в одну из больниц Москвы в минувшем ноябре, когда произошел пожар в двухуровневой квартире Хлебниковой. Врачи также диагностировали у 56-летней звезды отравление продуктами горения.
Не так давно артистка впервые после ЧП обратилась к поклонникам, записав аудиофайл продолжительность в полминуты. Он появился в Instagram певицы. Хлебникова выразила благодарность всем, кто оказывал ей поддержку, а также врачам. По словам певицы, она старается сохранять позитивный настрой и хочет побыстрее выздороветь. Артистка также заверила подписчиков, что будет сообщать им о новостях.
Как пишут российские СМИ, в середине декабря врачи перевели Хлебникову из реанимационного отделения в ожоговое. Исполнительнице предстоит долгий восстановительный процесс.
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