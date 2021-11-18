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В Москве во время пожара пострадала Марина Хлебникова
05:13
Фото: popcake.tv
Заслуженная артистка России Марина Хлебникова экстренно госпитализирована после пожара, передает ТАСС.
ЧП случилось минувшей ночью в квартире певицы. Площадь возгорания составила 10 кв. м, уточняется со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Как стало известно, накануне поздним вечером загорелась квартира артистки Марины Хлебниковой. Пожар зафиксировали в доме № 14 по Ратной улице, рассказали представители столичного главка МЧС. По данным ведомства, огонь был потушен к 22:51 по московскому времени.
В МЧС подтвердили, что в результате происшествия пострадал один человек, спасатели передали его бригаде медиков.
В больнице у Марины Хлебниковой диагностировали ожоги, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах столицы. Сведений о тяжести повреждений и состоянии 56-летней артистки пока нет.
По предварительной информации, возгорание могло начаться из-за неосторожности во время курения. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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