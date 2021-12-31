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Названы самые упоминаемые в 2021 году в российской прессе политикиНазваны самые упоминаемые в 2021 году в российской прессе политики

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Названы самые упоминаемые в 2021 году в российской прессе политики


31.12.2021 21:08
Названы самые упоминаемые в 2021 году в российской прессе политикиФото: smi2.net

Российский президент Владимир Путин вновь стал абсолютным лидером среди наиболее упоминаемых в прессе политических деятелей. Главе РФ в течение уходящего года было посвящено свыше четырех миллионов материалов, подготовленных отечественными СМИ политической и финансово-экономической направленности, сообщает "Интерфакс".

Судя по данным созданной агентством "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), миллионную планку сумел преодолеть лишь американский коллега президента РФ. Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден успел за год набрать 1 млн 453 017 упоминаний в российских СМИ. Представитель Вашингтона лидирует в иностранной части рейтинга СКАН-2021.

Среди российских деятелей, оказавшихся в первой "пятерке", следом за Владимиром Путиным идут официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, отбывающий сейчас наказание оппозиционер Алексей Навальный и столичный градоначальник Сергей Собянин.

На шестой строчке - руководитель российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. В "десятку" также вошли губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пресс-секретарь дипломатического ведомства Мария Захарова и глава оборонного министерства Сергей Шойгу.

Среди наиболее упоминаемых иностранных лидеров в рейтинге присутствуют глава Украины Владимир Зеленский (почти 850,6 тыс. ссылок), президент Белоруссии Александр Лукашенко (около 686 тыс. материалов), бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп (477 тыс. публикаций) и экс-канцлер Германии Ангела Меркель (порядка 242,2 тыс. ссылок).

Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы политик условились продолжить диалог в новом году. Когда состоится их следующий разговор, будет решаться с учетом ситуации на переговорах по безопасности, отметил ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков. Состоявшиеся переговоры он определил как конструктивные и достаточно откровенные, беседа носила деловой и содержательный характер. По словам Ушакова, политикам удалось сформировать "хороший фон" для предстоящего взаимодействия в Женеве 9-10 января.

Автор: Злата Богатова

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