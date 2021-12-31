Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы самые упоминаемые в 2021 году в российской прессе политики

31.12.2021 21:08

Фото: smi2.net



Российский президент Владимир Путин вновь стал абсолютным лидером среди наиболее упоминаемых в прессе политических деятелей. Главе РФ в течение уходящего года было посвящено свыше четырех миллионов материалов, подготовленных отечественными СМИ политической и финансово-экономической направленности, сообщает "Интерфакс".



Судя по данным созданной агентством "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), миллионную планку сумел преодолеть лишь американский коллега президента РФ. Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден успел за год набрать 1 млн 453 017 упоминаний в российских СМИ. Представитель Вашингтона лидирует в иностранной части рейтинга СКАН-2021.



Среди российских деятелей, оказавшихся в первой "пятерке", следом за Владимиром Путиным идут официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, отбывающий сейчас наказание оппозиционер Алексей Навальный и столичный градоначальник Сергей Собянин.



На шестой строчке - руководитель российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. В "десятку" также вошли губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пресс-секретарь дипломатического ведомства Мария Захарова и глава оборонного министерства Сергей Шойгу.



Среди наиболее упоминаемых иностранных лидеров в рейтинге присутствуют глава Украины Владимир Зеленский (почти 850,6 тыс. ссылок), президент Белоруссии Александр Лукашенко (около 686 тыс. материалов), бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп (477 тыс. публикаций) и экс-канцлер Германии Ангела Меркель (порядка 242,2 тыс. ссылок).



Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы политик условились продолжить диалог в новом году. Когда состоится их следующий разговор, будет решаться с учетом ситуации на переговорах по безопасности, отметил ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков. Состоявшиеся переговоры он определил как конструктивные и достаточно откровенные, беседа носила деловой и содержательный характер. По словам Ушакова, политикам удалось сформировать "хороший фон" для предстоящего взаимодействия в Женеве 9-10 января.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 03:09 Израильское посольство осудило шествие в честь Бандеры в Киеве

Израильское посольство осудило шествие в честь Бандеры в Киеве 31.12.2021 18:26 На границе Афганистана и Пакистана произошло столкновение

На границе Афганистана и Пакистана произошло столкновение 31.12.2021 18:13 В Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России

В Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России 31.12.2021 17:30 В Афганистане пропало около 1000 сотрудников сил безопасности

В Афганистане пропало около 1000 сотрудников сил безопасности 31.12.2021 16:59 Россия может уничтожить Украину менее чем за десять минут, заявили в Раде