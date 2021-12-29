Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Главы России и США продолжат диалог после Нового года

12:33

Фото: katun24.ru



В ходе состоявшейся телефонной беседы лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден условились о продолжении диалога после Нового года,



Дата их следующего разговора определится в зависимости от того, как сложится ситуация на переговорах по безопасности, сообщил представителям СМИ помощник российского президента Юрий Ушаков.



Телефонный разговор лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов прокомментировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин и Джо Байден условились о продолжении диалога после Нового года, передает ТАСС. Конкретная дата следующей беседы глав двух держав будет определяться в зависимости от ситуации, которая сложится на переговорах по безопасности, пояснил Ушаков.



Состоявшуюся двустороннюю беседу он назвал "хорошей, конструктивной, откровенной", ее характер был содержательным и деловым. По мнению Ушакова, переговоры сформировали "хороший фон" для предстоящего взаимодействия лидеров РФ и США в Женеве 9-10 января.



Помощник президента РФ отметил, что к двусторонним переговорам в Москве и Вашингтоне сейчас относятся с полной серьезностью. Процесс предстоящего взаимодействия в Женеве будет проходить под личным наблюдением и под личным контролем Путина и Байдена. Ушаков пояснил, что президенты РФ и США договорились о поддержании телефонных контактов в этом направлении.



Ушаков напомнил о словах Путина, который ранее заявил о том, то этим переговорам придают очень важное значение, однако они не должны превратиться в болтовню. Поэтому в Москве прежде всего рассчитывают на конкретные результаты, включая официально закрепленные на бумаге, в соответствии с тем, что вызывает озабоченность у российских властей.



В Кремле считают важным продолжать диалог с Белым домом, и американский президент Байден со своей стороны ранее заверил, что так и будет происходить, отметил помощник Путина. По его словам, глава США выразил намерение "плотно консультироваться со своими союзниками", и в Москве к этому отнеслись с пониманием. Важно, чтобы РФ и США смогли продолжать "откровенный двусторонний диалог", - подчеркнул представитель российского руководства.



Автор: Злата Богатова

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