|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Главы России и США продолжат диалог после Нового года
12:33
Фото: katun24.ru
В ходе состоявшейся телефонной беседы лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден условились о продолжении диалога после Нового года,
Дата их следующего разговора определится в зависимости от того, как сложится ситуация на переговорах по безопасности, сообщил представителям СМИ помощник российского президента Юрий Ушаков.
Телефонный разговор лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов прокомментировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин и Джо Байден условились о продолжении диалога после Нового года, передает ТАСС. Конкретная дата следующей беседы глав двух держав будет определяться в зависимости от ситуации, которая сложится на переговорах по безопасности, пояснил Ушаков.
Состоявшуюся двустороннюю беседу он назвал "хорошей, конструктивной, откровенной", ее характер был содержательным и деловым. По мнению Ушакова, переговоры сформировали "хороший фон" для предстоящего взаимодействия лидеров РФ и США в Женеве 9-10 января.
Помощник президента РФ отметил, что к двусторонним переговорам в Москве и Вашингтоне сейчас относятся с полной серьезностью. Процесс предстоящего взаимодействия в Женеве будет проходить под личным наблюдением и под личным контролем Путина и Байдена. Ушаков пояснил, что президенты РФ и США договорились о поддержании телефонных контактов в этом направлении.
Ушаков напомнил о словах Путина, который ранее заявил о том, то этим переговорам придают очень важное значение, однако они не должны превратиться в болтовню. Поэтому в Москве прежде всего рассчитывают на конкретные результаты, включая официально закрепленные на бумаге, в соответствии с тем, что вызывает озабоченность у российских властей.
В Кремле считают важным продолжать диалог с Белым домом, и американский президент Байден со своей стороны ранее заверил, что так и будет происходить, отметил помощник Путина. По его словам, глава США выразил намерение "плотно консультироваться со своими союзниками", и в Москве к этому отнеслись с пониманием. Важно, чтобы РФ и США смогли продолжать "откровенный двусторонний диалог", - подчеркнул представитель российского руководства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|