Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителей штата Колорадо эвакуируют из-за природного пожара

31.12.2021 16:20

Фото: free4kwallpaper.com



На территории американского штата Колорадо начались лесные пожары, огнем уже уничтожены сотни домов.



Власти объявили об экстренной эвакуации местного населения. Свои дома придется покинуть жителям как минимум двух городов - Супериора и Луисвилла.



Порывы ветра способствуют быстрому распространению пламени в окрестностях Денвера, передают американские СМИ. Как заявил шериф округа Боулдер Джо Пелл, причиной возгорания могли оказаться попавшие на сухую траву искры от трансформатора или ЛЭП.



К настоящему времени уже известно, что сгорели несколько сотен домов. Экстренная эвакуация может затронуть десятки тысяч жителей штата. Местные власти сообщают, что в безопасное место уже переместили людей из города Супериор, где проживает порядка 13 тыс. человек. Сейчас экстренные службы продолжают спасать жителей Луисвилла с населением свыше18 тыс. человек.



Судя по фото- и видеозаписям, которые сейчас распространяют в социальных сетях очевидцы, вокруг их населенных пунктах все полыхает, застилая обзор плотной дымовой завесой. Поднимающиеся в небо столбы дыма можно увидеть на расстоянии более чем в 30 км от эпицентра природной катастрофы.



Автор: Злата Богатова

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