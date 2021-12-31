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Жителей штата Колорадо эвакуируют из-за природного пожара
31.12.2021 16:20
Фото: free4kwallpaper.com
На территории американского штата Колорадо начались лесные пожары, огнем уже уничтожены сотни домов.
Власти объявили об экстренной эвакуации местного населения. Свои дома придется покинуть жителям как минимум двух городов - Супериора и Луисвилла.
Порывы ветра способствуют быстрому распространению пламени в окрестностях Денвера, передают американские СМИ. Как заявил шериф округа Боулдер Джо Пелл, причиной возгорания могли оказаться попавшие на сухую траву искры от трансформатора или ЛЭП.
К настоящему времени уже известно, что сгорели несколько сотен домов. Экстренная эвакуация может затронуть десятки тысяч жителей штата. Местные власти сообщают, что в безопасное место уже переместили людей из города Супериор, где проживает порядка 13 тыс. человек. Сейчас экстренные службы продолжают спасать жителей Луисвилла с населением свыше18 тыс. человек.
Судя по фото- и видеозаписям, которые сейчас распространяют в социальных сетях очевидцы, вокруг их населенных пунктах все полыхает, застилая обзор плотной дымовой завесой. Поднимающиеся в небо столбы дыма можно увидеть на расстоянии более чем в 30 км от эпицентра природной катастрофы.
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