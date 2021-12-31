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Найденный под Калининградом янтарный самородок весом 2,7 кг назвали «Голова тигра»
31.12.2021 15:22
Фото: myseldon.com
АО "Калининградский янтарный комбинат" удалось добиться рекордного результата по количеству самородков весом свыше 1 кг, добытых за год.
Уникальный янтарь массой более 2,7 кг нашли при осмотре Приморского карьера 30 декабря, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Как сообщили представители комбината, самородку было решено дать символичное название "Голова тигра", потому что форма этого экземпляра визуально похожа на голову хищника. Минерал "Голова тигра" стал уже двадцать первым самородком из числа найденных в этом году янтарных гигантов. В результате КЯК удалось превзойти прошлогодние показатели, установив новый абсолютный рекорд.
Обычно комбинат в течение года добывал порядка пяти-шести самородков такого уровня, но с 2017 года коллекцию янтарных гигантов ежегодно удавалось пополнять по меньшей мере семнадцатью камнями, а в прошлом году нашли двадцать. По данным специалистов, при среднегодовом объеме добыче в 450-500 тонн камни массой около 2,5 кг могут встречаться лишь один раз в два или три года.
Минувшим летом на юго-западе Шри-Ланки нашли самый большой в мире звездчатый сапфир. Камень обнаружили на территории округа Ратнапура, где располагается самое крупное в мире скопление звездчатых сапфиров. Вес находки, получившей название Serendipity Sapphire, превышает 500 кг (2,5 млн карат).
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