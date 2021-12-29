Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Саакашвили рассказал о внебрачной дочери

15:05

Фото: jauns.lv



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что имеет внебрачную дочь.



По словам политика, сообщившего об этом в своем Facebook, матерью его маленького ребенка является певица София Нижарадзе.



Бывший грузинский лидер пояснил, что его дочь зовут Элис Мария Саакашвили. В этом году девочка будет из телеэкранов приветствовать жителей страны вместе с ее мамой Софией Нижарадзе, отметил Михаил Саакашвили. 54-летний политик анонсировал появление его ребенка в новогоднем концерте, который выйдет в эфир на телевизионном канале Mtavari Arkhi. Саакашвили назвал девочку "самой любимой" и самой маленькой из его детей.



Саакашвили поздравил всех жителей Грузии с наступающим Новым годом, выразив надежду на скорые перемены к лучшему. По его словам, в 2022 году ситуация обязательно изменится, чтобы "дети стали более задорными и счастливыми".



В минувшем октябре Михаил Саакашвили признался, что его связывают романтические отношения с депутатом Верховной Рады Украины Елизаветой Ясько. В 1993 году политик женился на Сандре Руловс, они воспитывают сыновей Николоза и Эдуарда.



Ранее стало известно, что здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, завершившего голодовку в связи с переводом из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, постепенно восстанавливается. Как заявила журналистам врач Нино Шарашенидзе, которая входит в группу специалистов по наблюдению за состоянием политика, пациент "стал гораздо активнее" и даже попытался пройтись.



Саакашвили объявил о начале голодовки 1 октября, после чего начал настаивать на переводе в гражданскую клинику из-за существенного ухудшения здоровья. Оппозиционеры устраивали протестные акции, хотя были обнародованы кадры, на которых арестованный политик принимает пищу. Предполагается, что как только позволит состояние политика, его возвратят в тюрьму.



Автор: Злата Богатова

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