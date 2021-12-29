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Саакашвили рассказал о внебрачной дочери
15:05
Фото: jauns.lv
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что имеет внебрачную дочь.
По словам политика, сообщившего об этом в своем Facebook, матерью его маленького ребенка является певица София Нижарадзе.
Бывший грузинский лидер пояснил, что его дочь зовут Элис Мария Саакашвили. В этом году девочка будет из телеэкранов приветствовать жителей страны вместе с ее мамой Софией Нижарадзе, отметил Михаил Саакашвили. 54-летний политик анонсировал появление его ребенка в новогоднем концерте, который выйдет в эфир на телевизионном канале Mtavari Arkhi. Саакашвили назвал девочку "самой любимой" и самой маленькой из его детей.
Саакашвили поздравил всех жителей Грузии с наступающим Новым годом, выразив надежду на скорые перемены к лучшему. По его словам, в 2022 году ситуация обязательно изменится, чтобы "дети стали более задорными и счастливыми".
В минувшем октябре Михаил Саакашвили признался, что его связывают романтические отношения с депутатом Верховной Рады Украины Елизаветой Ясько. В 1993 году политик женился на Сандре Руловс, они воспитывают сыновей Николоза и Эдуарда.
Ранее стало известно, что здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, завершившего голодовку в связи с переводом из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, постепенно восстанавливается. Как заявила журналистам врач Нино Шарашенидзе, которая входит в группу специалистов по наблюдению за состоянием политика, пациент "стал гораздо активнее" и даже попытался пройтись.
Саакашвили объявил о начале голодовки 1 октября, после чего начал настаивать на переводе в гражданскую клинику из-за существенного ухудшения здоровья. Оппозиционеры устраивали протестные акции, хотя были обнародованы кадры, на которых арестованный политик принимает пищу. Предполагается, что как только позволит состояние политика, его возвратят в тюрьму.
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