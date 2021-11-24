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Прекративший голодовку Саакашвили начинает ходить


24.11.2021 21:02
Прекративший голодовку Саакашвили начинает ходитьФото: smi2.net

Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, завершившего голодовку в связи с переводом из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, постепенно восстанавливается.

Об этом заявила журналистам врач Нино Шарашенидзе, которая входит в группу специалистов по наблюдению за состоянием политика.

По словам медика, Саакашвили в Гори "стал гораздо активнее". Шарашенидзе пояснила, что бывший президент даже попытался пройтись. Состояние его улучшается с каждым днем, констатировала специалист. Врач также сообщила, что в госпитале постепенно увеличивают объем пищи, которую принимает пациент. Специалисты учитывают это при дозировке лекарственных препаратов, назначенных бывшему грузинскому президенту, объяснила Шарашенидзе.

Михаил Саакашвили объявил о начале голодовки 1 октября, после чего начал настаивать на переводе в гражданскую клинику из-за существенного ухудшения здоровья. Оппозиционеры устраивали протестные акции, хотя были обнародованы кадры, на которых арестованный политик принимает пищу.

Предполагается, что как только позволит состояние политика, его возвратят в тюрьму.

Ранее невролог выразил мнение о том, что Михаил Саакашвили пока не восстановился после голодовки. о словам Тнгиза Цуладзе, посещавшего политика в госпитале, у пациента еще сохраняются некоторые проявления энцефалопатии, а также общая слабость и проблемы со зрением.

Бывший грузинский лидер тем временем призвал руководство Соединенных Штатов отреагировать на действия Тбилиси. По мнению Саакашвили, в Вашингтоне "должны открыто осудить" попытки грузинских властей "подорвать демократию" и нарушения прав человека.

Американскому Конгрессу стоит рассмотреть вопрос об оказании влияния на Грузию в виде санкций, которые могут быть приняты в соответствии с законом Магнитского. Саакашвили высказался на эту тему в недавнем письме изданию Politico.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

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