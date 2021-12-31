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Ученые обнаружили новый вид улиток на Тибетском плато
31.12.2021 14:58
Фото: pxhere.com
Новый вид улиток, которые обитают на Тибетском плато, выявили российские ученые, сообщает Integrative Zoology.
Открытие удалось сделать коллективу исследователей, в который входили ученые Петербургского госуниверситета и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. ак. Лаверова Уральского отделения РАН.
В прошлом таких особей удавалось найти в Тибетском автономном районе и в пределах нескольких провинций Китая. При этом ученые ошибочно считали подобных моллюсков представителями вида Radix.
Отечественные исследователи около двух лет назад решили тщательно перепроверить имеющиеся сведения. Проведя анализ нуклеотидных последовательностей ДНК улиток, они убедились, что речь идет о совершенно новом виде, который получил название Tibetoradix.
Специалисты отмечают, что организм этих моллюсков очень хорошо адаптирован к жизни на высокогорье. Теперь улитки оказались не способны опуститься ниже. Подобное явление среди ученых называют "экологической ловушкой".
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