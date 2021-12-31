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Петербуржец, обвиняемый в убийстве из-за маски, получил 6 лет


31.12.2021 14:45
Петербуржец, обвиняемый в убийстве из-за маски, получил 6 летФото: kapital.kz

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по делу Алексея Вербицкого, который был признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности гибель потерпевшего).

Причиной убийства стало замечание, сделанное из-за маски, передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Вербицкий, который в прошлом уже имел проблемы с законом, получил наказание в виде лишения свободы на шесть лет. Отбывать срок петербуржец будет в колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного миллион рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда и порядка 230 тыс. рублей - за причиненный материальный вред.

Конфликт, один из участников которого погиб, начался 17 ноября прошлого года, в троллейбусе, который следовал по Красногвардейскому району Петербурга. Ехавший там Вербицкий вступил в перепалку с замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра. Мужчина сделал осужденному замечание из-за отсутствия маски.

Перебранка, продолжившаяся на улице, переросла в потасовку, во время которой Вербицкий нанес своему оппоненту ранение ножом. Повреждение оказалось смертельным, мужчина скончался.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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