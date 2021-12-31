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Власти Болгарии запретили вести в детсадах и школах политическую пропаганду
31.12.2021 14:29
Фото: livejournal.com
Болгарское правительство одобрило поправки к Закону о дошкольном и школьном образовании, которые предусматривают введение полного запрета на любую политическую и партийную деятельность в соответствующих учреждениях.
Как пишут местные СМИ, уже с 1 января следующего года воспитателям и педагогам нельзя будет выражать собственное мнение по поводу событий в стране.
Согласно обновленному закону со стендов наглядной агитации в детских садах и школах уберут символы всех политических партий и общественных формирований, передает софийское издание "Факты". Со ссылкой на Минобрнауки Болгарии уточняется, что с 2022-го года в соответствующих организациях будут исключительно "воспитывать и учить детей", вместо того, чтобы диктовать подрастающему поколению "свои взрослые условия".
На текущий момент рекламные материалы различных партий и общественных движений, которые финансируют детские сады и школы в Болгарии, можно увидеть в большинстве учреждений. В соответствии с действующими в стране законами для снятия такой наглядной агитации требуется специальное решение суда.
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