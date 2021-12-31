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Самолет «Azur air» вылетел из Екатеринбурга в Анталью с опозданием на 31 час
31.12.2021 14:07
Фото: vk.com
В Екатеринбурге наконец поднялся в воздух пассажирский лайнер, который еще накануне утром должен был направиться в турецкую Анталью.
Задержка рейса превысила тридцать часов.
Судя по онлайн-табло аэропорта "Кольцово", в общей сложности задержка этого рейса превысила тридцать один час и 15 минут. Пассажиры смогли вылететь в Анталью в 13:45 местного времени 31 декабря, хотя первоначально предполагалось, что рейс отправится в 6:30 по местному времени 30 декабря.
Позже застрявшим пассажирам сообщили, что вылет состоится в 12:30 31 декабря. Билеты на этот рейс приобрели 243 человека, среди пассажиров - более пятидесяти детей.
В связи с происшествием в аэропорт уральской столицы сегодня утром прибыл транспортный прокурор Свердловской области. Организовав в воздушной гавани мобильную приемную, он разъяснил гражданам права потребителей и требования воздушного законодательства. Отмечается, что представители прокуратуры также принял коллективное обращение застрявших в "Кольцово" пассажиров.
Информации о том, что стало причиной столь длительной задержки рейса, из официальных источников пока не поступало.
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