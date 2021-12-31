ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Румынии министр труда лишился прав из-за нарушения ПДД
В Румынии министр труда лишился прав из-за нарушения ПДД
В Госдепе «обеспокоены» запуском иранских спутников в космос
В Госдепе «обеспокоены» запуском иранских спутников в космос
Крис Хемсворт искупался в снегу
Крис Хемсворт искупался в снегу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккеюВ Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккею
Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКСУстановлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
В Германии число работающих АЭС сократится до трехВ Германии число работающих АЭС сократится до трех
В Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из РоссииВ Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России
Саакашвили рассказал о внебрачной дочериСаакашвили рассказал о внебрачной дочери

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Самолет «Azur air» вылетел из Екатеринбурга в Анталью с опозданием на 31 час


31.12.2021 14:07
Самолет «Azur air» вылетел из Екатеринбурга в Анталью с опозданием на 31 часФото: vk.com

В Екатеринбурге наконец поднялся в воздух пассажирский лайнер, который еще накануне утром должен был направиться в турецкую Анталью.

Задержка рейса превысила тридцать часов.

Судя по онлайн-табло аэропорта "Кольцово", в общей сложности задержка этого рейса превысила тридцать один час и 15 минут. Пассажиры смогли вылететь в Анталью в 13:45 местного времени 31 декабря, хотя первоначально предполагалось, что рейс отправится в 6:30 по местному времени 30 декабря.

Позже застрявшим пассажирам сообщили, что вылет состоится в 12:30 31 декабря. Билеты на этот рейс приобрели 243 человека, среди пассажиров - более пятидесяти детей.

В связи с происшествием в аэропорт уральской столицы сегодня утром прибыл транспортный прокурор Свердловской области. Организовав в воздушной гавани мобильную приемную, он разъяснил гражданам права потребителей и требования воздушного законодательства. Отмечается, что представители прокуратуры также принял коллективное обращение застрявших в "Кольцово" пассажиров.

Информации о том, что стало причиной столь длительной задержки рейса, из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКСУстановлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
В Нижегородской области инженера и прораба осудили за гибель пяти рабочихВ Нижегородской области инженера и прораба осудили за гибель пяти рабочих
В одной из шахт Забайкалья нашли тело горнорабочегоВ одной из шахт Забайкалья нашли тело горнорабочего
В США назвали время пика вспышки штамма «омикрон»В США назвали время пика вспышки штамма «омикрон»
Ученые обнаружили новый вид улиток на Тибетском платоУченые обнаружили новый вид улиток на Тибетском плато

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru