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Названа причина блокировки портала «ОВД-инфо»


13:06
Названа причина блокировки портала «ОВД-инфо»Фото: jindatheme.com

Доступ к порталу "ОВД-инфо" был ограничен за публикации с оправданием теракта в УФСБ Архангельска, передает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор включил сайт правозащитного объединения в перечень запрещенных, после его он был блокирован.

Как стало известно, портал правозащитного проекта "ОВД-инфо" (имеет статус иноагента) блокировали из-за оправдания террористической атаки, которая произошла в Архангельске осенью 2018 года, а такжепропаганду деятельности запрещенных в РФ организаций, передает ТАСС со ссылкой на решение Луховицкого городского суда.

Ранее суд вынес вердикт о блокировке сайта по требованию прокурора. С документом также можно ознакомиться на официальном портале Луховицкого городского суда.

По данным правоохранительных органов, на этих интернет-ресурсах размещались материалы, представляющие собой попытку оправдания деятельности экстремистов и террористов, включая публикацию о нападении на здание ФСБ в Архангельске. Портал "ОВД-инфо" размещал в открытом доступе статьи об "украинских террористах" или лицах, которые готовили и(или) осуществляли диверсионно-террористические акты в РФ в интересах Украины, включая представителей официально запрещенных в России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и "Свидетелей Иеговы".

Напомним, 31 октября 2018 года Михаил Жлобицкий осуществил теракт в Архангельске. 17-летний студент местного политехнического техникума, будучи анархистом, принес в здание архангельского УФСБ кустарно изготовленное взрывное устройство и привел его в действие, став единственной жертвой инцидента. Ранения тогда получили трое сотрудников ФСБ.

Автор: Злата Богатова

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