Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа причина блокировки портала «ОВД-инфо»

13:06

Фото: jindatheme.com



Доступ к порталу " ОВД-инфо " был ограничен за публикации с оправданием теракта в УФСБ Архангельска, передает ТАСС.



Ранее Роскомнадзор включил сайт правозащитного объединения в перечень запрещенных, после его он был блокирован.



Как стало известно, портал правозащитного проекта " ОВД-инфо " (имеет статус иноагента ) блокировали из-за оправдания террористической атаки, которая произошла в Архангельске осенью 2018 года, а такжепропаганду деятельности запрещенных в РФ организаций, передает ТАСС со ссылкой на решение Луховицкого городского суда.



Ранее суд вынес вердикт о блокировке сайта по требованию прокурора. С документом также можно ознакомиться на официальном портале Луховицкого городского суда.



По данным правоохранительных органов, на этих интернет-ресурсах размещались материалы, представляющие собой попытку оправдания деятельности экстремистов и террористов, включая публикацию о нападении на здание ФСБ в Архангельске. Портал " ОВД-инфо " размещал в открытом доступе статьи об "украинских террористах" или лицах, которые готовили и(или) осуществляли диверсионно-террористические акты в РФ в интересах Украины, включая представителей официально запрещенных в России " Хизб ут-Тахрир аль-Ислами " и "Свидетелей Иеговы".



Напомним, 31 октября 2018 года Михаил Жлобицкий осуществил теракт в Архангельске. 17-летний студент местного политехнического техникума, будучи анархистом, принес в здание архангельского УФСБ кустарно изготовленное взрывное устройство и привел его в действие, став единственной жертвой инцидента. Ранения тогда получили трое сотрудников ФСБ.



Автор: Злата Богатова

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