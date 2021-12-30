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Названа причина блокировки портала «ОВД-инфо»
13:06
Фото: jindatheme.com
Доступ к порталу "ОВД-инфо" был ограничен за публикации с оправданием теракта в УФСБ Архангельска, передает ТАСС.
Ранее Роскомнадзор включил сайт правозащитного объединения в перечень запрещенных, после его он был блокирован.
Как стало известно, портал правозащитного проекта "ОВД-инфо" (имеет статус иноагента) блокировали из-за оправдания террористической атаки, которая произошла в Архангельске осенью 2018 года, а такжепропаганду деятельности запрещенных в РФ организаций, передает ТАСС со ссылкой на решение Луховицкого городского суда.
Ранее суд вынес вердикт о блокировке сайта по требованию прокурора. С документом также можно ознакомиться на официальном портале Луховицкого городского суда.
По данным правоохранительных органов, на этих интернет-ресурсах размещались материалы, представляющие собой попытку оправдания деятельности экстремистов и террористов, включая публикацию о нападении на здание ФСБ в Архангельске. Портал "ОВД-инфо" размещал в открытом доступе статьи об "украинских террористах" или лицах, которые готовили и(или) осуществляли диверсионно-террористические акты в РФ в интересах Украины, включая представителей официально запрещенных в России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и "Свидетелей Иеговы".
Напомним, 31 октября 2018 года Михаил Жлобицкий осуществил теракт в Архангельске. 17-летний студент местного политехнического техникума, будучи анархистом, принес в здание архангельского УФСБ кустарно изготовленное взрывное устройство и привел его в действие, став единственной жертвой инцидента. Ранения тогда получили трое сотрудников ФСБ.
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