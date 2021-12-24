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Роскомнадзор заблокировал портал «ОВД-инфо»
11:55
Фото: vk.com
В России блокировали портал правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо" (имеет статус иностранного агента). Как указано на странице организации в Twitter, никаких официальных уведомлений они пока не получали, поэтому не имеют представления о причинах прекращения доступа к сайту.
Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России портал правозащитного проекта "ОВД-Инфо", который ранее был внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов Министерства юстиции РФ. Судя по данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам РКН, соответствующее решение 20 декабря вынес Луховицкий суд Подмосковья. В "ОВД-инфо" сообщают, что на данный момент не получали никаких уведомлений от РКН, поэтому не располагают сведениями о причинах ограничения доступа к их сайту.
Медиапроект "ОВД-Инфо" получил статус иноагента в минувшем сентябре. Как указывалось в сообщении Минюста РФ, деятельность этой организации финансировалась правозащитным центром "Мемориал", который также был включен в перечень иноагентов, Еврокомиссией и Международной федерацией за права человека (Federation internationale des ligues des droits de l'Homme, FIDH).
Международный "Мемориал" является одной из старейших российских НКО, ее деятельность посвящена исследованиям, связанным с политическими репрессиями - как в Советском Союзе, так и на территории ОФ. Организацию учредили в Москве в 1992 году. Этому предшествовало возникновение Всесоюзного историко-просветительского общества "Мемориал", среди организаторов которого был известный отечественный ученый Андрей Сахаров, ставший его первым почетным председателем.
В Мосгорсуд ранее поступил иск о ликвидации "Мемориала" (НКО-иноагента), после чего известная отечественная писательница и поэтесса Людмила Петрушевская выразила готовность отказаться от звания лауреата Госпремии, отреагировав на инициативу по ликвидации организации. В своем Facebook литератор заявила, что, у нее хотят отобрать "память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик".
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