Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Роскомнадзор заблокировал портал «ОВД-инфо»

11:55

Фото: vk.com



В России блокировали портал правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо" (имеет статус иностранного агента). Как указано на странице организации в Twitter, никаких официальных уведомлений они пока не получали, поэтому не имеют представления о причинах прекращения доступа к сайту.



Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России портал правозащитного проекта "ОВД-Инфо", который ранее был внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов Министерства юстиции РФ. Судя по данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам РКН, соответствующее решение 20 декабря вынес Луховицкий суд Подмосковья. В "ОВД-инфо" сообщают, что на данный момент не получали никаких уведомлений от РКН, поэтому не располагают сведениями о причинах ограничения доступа к их сайту.



Медиапроект "ОВД-Инфо" получил статус иноагента в минувшем сентябре. Как указывалось в сообщении Минюста РФ, деятельность этой организации финансировалась правозащитным центром "Мемориал", который также был включен в перечень иноагентов, Еврокомиссией и Международной федерацией за права человека (Federation internationale des ligues des droits de l'Homme, FIDH).



Международный "Мемориал" является одной из старейших российских НКО, ее деятельность посвящена исследованиям, связанным с политическими репрессиями - как в Советском Союзе, так и на территории ОФ. Организацию учредили в Москве в 1992 году. Этому предшествовало возникновение Всесоюзного историко-просветительского общества "Мемориал", среди организаторов которого был известный отечественный ученый Андрей Сахаров, ставший его первым почетным председателем.



В Мосгорсуд ранее поступил иск о ликвидации "Мемориала" (НКО-иноагента), после чего известная отечественная писательница и поэтесса Людмила Петрушевская выразила готовность отказаться от звания лауреата Госпремии, отреагировав на инициативу по ликвидации организации. В своем Facebook литератор заявила, что, у нее хотят отобрать "память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 188

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.12.2021 16:01 Под Воронежем военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене

Под Воронежем военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене 23.12.2021 18:20 В Белоруссии гособвинение просит приговорить россиянина Дудникова к 11 годам

В Белоруссии гособвинение просит приговорить россиянина Дудникова к 11 годам 23.12.2021 13:02 В Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носорогов

В Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носорогов 23.12.2021 09:09 Россиянина Клюшина пытались склонить к сотрудничеству иностранные спецслужбы

Россиянина Клюшина пытались склонить к сотрудничеству иностранные спецслужбы 22.12.2021 22:09 В январе примут решение о продлении лечения шамана Габышева в стационаре