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Крис Хемсворт искупался в снегу


31.12.2021 12:53
Крис Хемсворт искупался в снегуФото: mir24.tv

Известный австралийский киноактер Крис Хемсворт опубликовал фото, на котором принимает снежные ванны.

Снимок появился в Instagram звезды фильма "Тор", артист запечатлен на нем вместе с приятелем.

По словам 38-летнего Хемсворта, ледяные ванны сейчас уже можно считать устаревшими. Настал момент купаться в снегу. Судя по фото, актер погрузился в сугроб, будучи одетым лишь в шорты и бейсболку.

Крис Хемсворт в настоящее время продолжает съемки в картине "Тайлер Рейк 2", поэтому вместе с супругой Эльзой Патаки и тремя детьми находится в Австрии.

Ранее британский киноактер Дэниел Крейг, ставший известным после роли Джеймса Бонда в серии фильмов об агенте 007, высказался против цифрового релиза картин. По мнению артиста, эти ленты стоит показывать в кинотеатрах, они превосходно "смотрятся на экранах Imax и на 30-футовом экране".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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