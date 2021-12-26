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Дэниел Крейг высказался против цифровой версии фильмов о Бонде
26.12.2021 17:13
Фото: wallpaperflare.com
Британский киноактер Дэниел Крейг, ставший известным после роли Джеймса Бонда в серии фильмов об агенте 007, высказался против цифрового релиза картин.
По мнению артиста, эти ленты стоит показывать в кинотеатрах, передает ScreenRant.
Дэниел Крейг прокомментировал идею осуществить цифровой релиз фильма "Не время умирать". По мнению артиста, картина была запущена для показа в кинотеатрах, и это считать "одной из величайших вещей".
Фильмы о Бонде превосходно "смотрятся на экранах Imax и на 30-футовом экране", подчеркнул актер и добавил, что на экранах гаджетов они будут выглядеть не так эффектно.
Премьерный показ последней картины о Джеймсе Бонде "Не время умирать" прошел 28 сентября 2021 года. В России фильм был представлен через неделю, 7 октября.
Ранее Барбара Брыльска рассказала, что скорее всего не будет пересматривать киноленту "Ирония судьбы". Известная польская и советская актриса также призналась, что сиквел комедии вызывает у нее гораздо меньше теплых чувств. Поэтому ей бы хотелось, чтобы оригинальную картину пустили в новогодние дни без продолжения.
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