Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пятеро участников митинга против ковид-ограничений получили реальный срок

30.12.2021 23:31

Фото: sm-news.ru



В Ростове-на-Дону огласили еще один приговор по делу о несанкционированном митинге, проходившем весной 2020 года во Владикавказе.



Ворошиловский районный суд вынес пяти фигурантам наказание в виде лишения свободы на различный срок, передает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.



Несанкционированное протестное мероприятие состоялось во Владикавказе 20 апреля 2020 года. Собравшись на площади Свободы, обвиняемые участвовали в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием и уничтожением имущества. Придя на несогласованную акцию протеста против режима самоизоляции они они использовали средства и предметы, которые могли представлять опасность для окружающих.



Подсудимые также пытались оказывать вооруженное сопротивление силовикам. Фигуранты уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) свою вину в содеянном согласились признать лишь частично, указано в сообщении.



Как стало известно, осужденные получили наказание в виде реального лишения свободы на срок от трех лет пяти месяцев до трех лет девяти месяцев с отбыванием в колонии общего режима.



В минувшем июле суд в Ростове-на-Дону уже рассматривал дело обеспорядках в столице Северной Осетии. Десять человек тогда были приговорены к срокам до шести с половиной лет. В ноябре 2021 года еще пять фигурантов получили наказание в виде колонии на срок от трех с половиной до четырех лет.



Ранее сообщалось о возросшем количестве обращений в суд от жителей Пензенской области, которые требуют отмены QR-кодов. Свыше 290 граждан направили заявления с просьбой признать незаконным пункт постановления губернатора, в котором говорится о посещении некоторых общественных мест исключительно при наличии подтверждения вакцинации или перенесенного коронавируса.



Автор: Злата Богатова

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