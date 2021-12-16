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В Пензенской области почти в 4 раза возросло число жителей, через суд требующих отмены QR-кодов
16.12.2021 15:02
Фото: hibiny.com
Свыше 290 жителей Пензенской области обратились в суд с требованием признать незаконным пункт постановления губернатора, в котором говорится о посещении некоторых общественных мест исключительно при наличии QR-кодов.
Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Наталью Яшину.
По словам Натальи Яшиной, местные жители продолжают направлять в областной суд заявления на включение в коллективное обращение, в котором оспаривается пункт № 16 постановления губернатора Пензенской области от 28 октября 2021 года. Как стало известно, число такого рода обращений с 77 возросло уже до более чем 290. Все новые заявления сейчас находятся на рассмотрении судьи.
Предполагается, что следующее заседание состоится 22 декабря. До того истцы намерены уточнить свои требования. В качестве заинтересованного лица во время предварительного разбирательства привлекалось региональное управление Роспотребнадзора.
Напомним, в конце ноября суд отклонил иск владимирского медика, отстраненного от работы из-за отсутствия прививки. Женщина, лишившаяся возможности трудиться, пыталась оспорить соответствующий приказ начальства и настаивала на том, чтобы ее работодатель произвел перерасчет заработной платы за период вынужденного простоя.
Истица указывала, что вакцинация от коронавируса не входит в установленный в РФ список профилактических прививок. Учитывая, что подобные медицинские манипуляции не должны проводиться без добровольного согласия гражданина, женщина настаивала на том, что принуждение к вакцинации недопустимо. В результате свое отстранение от работы она просила признать незаконным, однако суд ее доводы не принял.
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