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Ученые исследовали одну из первых галактик Вселенной


30.12.2021 23:31
Ученые исследовали одну из первых галактик ВселеннойФото: vk.com

Международный коллектив ученых в первый раз осуществил рентгеновские наблюдения наиболее удаленного из известных квазаров (квазизвездных объектов, QSO) с использованием космического аппарата ЕКА XMM-Newton. Объектом изучения стал объект J0439+1634, обладающий красным смещением 6,52 и гравитационной линзой, что позволяет получить более подробные сведения.

Квазары - чрезвычайно яркие активные ядра галактик, в них содержатся сверхмассивные черные дыры с аккреционными дисками. Особое внимание специалисты уделяют объектам с высоким красным смещением, когда длина волны увеличивается из-за электромагнитного излучения.

По данным астрономов, квазары с красным смещением более 5,0 считаются наиболее яркими и при этом самыми удаленными компактными объектами в наблюдаемом космическом пространстве. Квазар J0439+1634 - один из первых галактик Вселенной, поэтому ученые полагают, что он может оказаться "мощным инструментом" для исследований, посвященных ранней истории космоса.

Как показала научная работа, квазар J0439+1634 является источником рентгеновского излучения в диапазоне 0,5-10 кэВ, передает arXiv. Выяснилось также, что черная дыра в центре квазара способна вырабатывать в восемнадцать раз меньше рентгеновского излучения, чем предполагали ученые, анализируя результаты более ранних наблюдений.

В результате было принято решение выделить J0439+1634, расположенный в созвездии Тельца, в особый класс галактик. Ученые пока еще не могут дать точного ответа на вопрос о слабом уровне рентгеновского излучения. Исследователи лишь предполагают, что его может поглощать плотное облако газа и пыли, наблюдаемое вокруг объекта.

Ранее исследователи обнаружили тройную звездную систему GW Orionis (или GW Ori), которая находится на расстоянии около 1300 световых лет от Земли и имеет сразу три Солнца. Судя по изображениям, полученным при помощи телескопов, внешне она представляет собой три оранжевых кольца, которые вложены друг в друга. При этом орбита двух звезд стабильна, тогда как третья вращается вокруг них.

Система GW Ori имеет характеристики, какие в прошлом исследователи еще не наблюдали. В частности, внутреннее кольцо способно осуществлять на своей орбите колебания, которые специалисты назвали "дикими". Предположительно, подобные процессы указывают на молодую планету или ее "зародыш" внутри кольца. Поэтому гравитационный баланс сложного тройного кольца GW Ori мог быть нарушен.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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