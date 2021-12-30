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В горах Румынии за сутки спасли 120 человек


30.12.2021 23:01
В горах Румынии за сутки спасли 120 человекФото: publika.md

Экстренные службы Румынии за минувшие сутки - с 10:00 29 декабря по 10:00 30 декабря спасли порядка 120 человек на территории горных районов.

Подавляющее количество просьб о помощи поступило от туристов, передают местные СМИ.

Более сорока человек, спасенных в горах Румынии, попали в больницы. Медики диагностировали у них обморожения и переломы, сообщает местное информационное агентство AGERPRES.

Со ссылкой на источники в экстренных службах страны уточняется, что разного рода инциденты были зафиксированы преимущественно с туристами. Отдыхающие выезжали за пределы лыжных трасс или терялись во время прогулок в лесных массивах. Наибольшее количество звонков служба спасения приняла из регионов Брашов и Нямц, на территории которых располагаются популярные зимние курорты.

Власти Румынии в период праздников вновь обращаются к местному населению и прибывшим из других стран туристам с призывом не забывать о правилах безопасности в горах. Кроме того, метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условиях в горных районах, указывается в официальном сообщении экстренных служб.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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