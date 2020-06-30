Новости шоу-бизнеса

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Жена Dr. Dre подала на развод после 24 лет брака


30.6.2020 21:18
Жена Dr. Dre подала на развод после 24 лет бракаФото: sinclairstoryline.com

Инициатива развода принадлежит Николь Янг, супруге рэп-исполнителя и продюсера Андре Ромелла Янга, ставшего всемирно известным как Доктор Дре (Dr. Dre).

Как передают зарубежные СМИ, жена артиста уже подала заявление.

Со ссылкой на источники в окружении пары портал TMZ сообщает о том, что причиной развода являются некие "несовместимые различия". Отмечается, что Николь Янг рассчитывает на алименты от 55-летнего супруга.

Пара сыграла свадьбу 25 мая 1996 года, не заключая брачный договор. На сегодняшний день состояние Доктора Дре составляет примерно 800 миллионов долларов. Выросшие в браке сын Труф и дочь Трули уже достигли совершеннолетия.

На какую долю имущества музыканта собирается претендовать Николь Янг, пока остается неизвестным.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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