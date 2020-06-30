Новости шоу-бизнеса

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Жена Dr. Dre подала на развод после 24 лет брака
30.6.2020 21:18
Фото: sinclairstoryline.com
Инициатива развода принадлежит Николь Янг, супруге рэп-исполнителя и продюсера Андре Ромелла Янга, ставшего всемирно известным как Доктор Дре (Dr. Dre).
Как передают зарубежные СМИ, жена артиста уже подала заявление.
Со ссылкой на источники в окружении пары портал TMZ сообщает о том, что причиной развода являются некие "несовместимые различия". Отмечается, что Николь Янг рассчитывает на алименты от 55-летнего супруга.
Пара сыграла свадьбу 25 мая 1996 года, не заключая брачный договор. На сегодняшний день состояние Доктора Дре составляет примерно 800 миллионов долларов. Выросшие в браке сын Труф и дочь Трули уже достигли совершеннолетия.
На какую долю имущества музыканта собирается претендовать Николь Янг, пока остается неизвестным.
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