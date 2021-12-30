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В одной из шахт Забайкалья нашли тело горнорабочего


30.12.2021 21:18
В одной из шахт Забайкалья нашли тело горнорабочегоФото: pronedra.ru

Останки погибшего рабочего обнаружили в одной из шахт на территории Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

По данным ведомства, ЧП случилось в четверг в шахте ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, входит в урановый холдинг "АРМЗ" группы "Росатом"). В ходе начатого разбирательства выяснилось, что 43-летний мужчина ведется проверка занимался ремонтом специальной электромашины. Позже тело горнорабочего очистного забоя было найдено его коллегами.

Внешний осмотр не выявил явных признаков смерти насильственного характера. По предварительной информации, мужчина мог скончаться из-за естественных факторов. В рамках доследственной проверки назначен ряд экспертиз, проводится опрос администрации предприятия и коллег погибшего рабочего.

Автор: Злата Богатова

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