Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Соловецкие острова получили статус памятника культуры федерального значения

30.12.2021 17:00

Фото: puteshestvyie.ru



Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова подписала приказ, в соответствии с которым Соловецкий архипелаг (Архангельская область) вошел в число объектов культурного наследия федерального значения.



С содержанием этого документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.



По данным историков, первые поселения в Соловках могли появиться еще в VI в. до н.э. Известностью остров стал пользоваться в начале XV в., в тот период там проживали отшельники Кирилло-Белозерского монастыря. Они в 1436 году создали Соловецкий монастырь, приступив к распространению христианства среди местного населения, которое тогда придерживалось язычества.



Монастырь со временем укреплялся и расширялся, став постепенно одной из наиболее заметных и значимых христианских святынь на Руси. В XVII в. там велись бои вследствие отказа монахов принимать церковные реформы патриарха Никона. В период СССР на территории обители был создан первый советский лагерь особого назначения. Впоследствии через Соловецкие лагеря и их филиалы, организованные на материке, по мнению некоторых исследователей, могли пройти более миллиона арестантов.



Позже острова было решено передать военно-морскому флоту, там находилась военная база. В 1967 году остров начал функционировать в качестве музея-заповедника. В конце прошлого века историко-архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, тогда как музей-заповедник получил статус особо ценного объекта природного и исторического наследия РФ.



Напомним, минувшей весной в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России вошла Денисова пещера, которая находится в Солонешенском районе Алтайского края. С ней связано название ранее неизвестного науке вида древнего человека, останки которого нашли археологи. Руководство региона отмечало, что речь идет о масштабном и уникальном объекте "природного и культурного ландшафта" и выражало надежду, что в будущем пещеру могут включить и в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Известность к этой пещере пришла в 2010 году, после того, как палеогенетик Сванте Паабо смог идентифицировать новый подвид людей. Ученый изучал остаток фаланги пальца ребенка, обнаруженного археологами в 2008 году. В результате подвид был назван Homo altaiensis (человек алтайский, или денисовский).



Автор: Злата Богатова

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