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Денисову пещеру на Алтае признали особо ценным объектом культурного наследия народов РоссииДенисову пещеру на Алтае признали особо ценным объектом культурного наследия народов России

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Денисову пещеру на Алтае признали особо ценным объектом культурного наследия народов России


20.5.2021 11:57
Денисову пещеру на Алтае признали особо ценным объектом культурного наследия народов РоссииФото: must-see.top

Расположенная в Солонешенском районе Алтайского края Денисова пещера, которая дала название ранее неизвестному виду древнего человека, вошла в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Об этом передают российские СМИ со ссылкой на сообщение регионального правительства.

Как стало известно, соответствующее распоряжение ранее было принято правительством РФ, отметили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности. Вошедшая в список Денисова пещера стала первым исключительно археологическим объектом. Региональная администрация надеется, что теперь туристическая привлекательность этих мест возрастет, как и узнаваемость Алтайского края.

Руководство региона отмечает, что речь идет о масштабном и уникальном объекте "природного и культурного ландшафта", дающего представление о многообразии "культурных остатков от раннего и среднего палеолита до этнографического времени". Поэтому в будущем пещеру могут включить и в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, рассчитывают местные власти.

Известность к пещере пришла в 2010 году, после того, как палеогенетик Сванте Паабо смог идентифицировать новый подвид людей. Ученый изучал остаток фаланги детского пальца, который был найден археологами в 2008 году. Подвид в результате получил название Homo altaiensis (человека алтайского, или денисовского человека).

Раскопки в пещере сейчас активно продолжаются. Исследователи в течение последних нескольких лет отыскали там останки еще четырех денисовцев, а также двух неандертальцев и девочки-метиса двух подвидов людей. Ребенку дали имя Дэнни. Археологи полагают, что денисовский человек мог появиться на территории Алтае вследствие мощной волны миграции с Ближнего Востока. По мнению специалистов, это произошло около 300 тысячелетий назад.

Ранее при исследовании придонных областей Тихого океана польские специалисты обнаружили существ, которые, как считалось до этого, вымерли 273 миллиона лет назад, еще до расцвета эры динозавров. Открытие было сделано учеными из Варшавского университета, передает Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. По данным специалистов, речь идет о нескелетных кораллах, которые произрастают из стеблей криноидов (морских лилий). Палеонтологи выяснили, что живые кораллы и сейчас обитают на океанском дне.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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