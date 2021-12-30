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В Великобритании выявили новый симптом штамма "омикрон"


30.12.2021 13:17
В Великобритании выявили новый симптом штамма "омикрон"Фото: longisland.com

Новый симптом у пациентов, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, зафиксировали британские медики.

Как пишет газета Express, все больше заболевших людей жалуются на "туман в голове".

Обычные симптомы, которые уже считаются для коронавируса "традиционными" - лихорадка, кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса - при заражении омикрон-штаммом могут отсутствовать, отмечается в сообщении. Как свидетельствуют данные приложения ZOE, COVID, на такие клинические проявления не жаловались около 50% инфицированных новым вариантом заболевания.

Но все больше людей, у которых подтвердился омикрон-штамм, отмечают "туман в голове". Ранее такой симптом фиксировался лишь при тяжелом и длительном протекании COVID-19 либо при постковидном синдроме. По словам специалистов, у пациентов в таких случаях отмечается вялое, расплывчатое и нечеткое мышление.

Ранее выяснилось, что при заражении омикрон-штаммом на коже могут появляться высыпания.

Автор: Злата Богатова

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