|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Великобритании выявили новый симптом штамма "омикрон"
30.12.2021 13:17
Фото: longisland.com
Новый симптом у пациентов, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, зафиксировали британские медики.
Как пишет газета Express, все больше заболевших людей жалуются на "туман в голове".
Обычные симптомы, которые уже считаются для коронавируса "традиционными" - лихорадка, кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса - при заражении омикрон-штаммом могут отсутствовать, отмечается в сообщении. Как свидетельствуют данные приложения ZOE, COVID, на такие клинические проявления не жаловались около 50% инфицированных новым вариантом заболевания.
Но все больше людей, у которых подтвердился омикрон-штамм, отмечают "туман в голове". Ранее такой симптом фиксировался лишь при тяжелом и длительном протекании COVID-19 либо при постковидном синдроме. По словам специалистов, у пациентов в таких случаях отмечается вялое, расплывчатое и нечеткое мышление.
Ранее выяснилось, что при заражении омикрон-штаммом на коже могут появляться высыпания.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|