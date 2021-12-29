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Ученые установили принадлежность древнего захоронения в Чжаншу
29.12.2021 21:18
Фото: cod33.ru
Китайские исследователи продолжают изучать древнее захоронение, найденное на территории провинции Цзянси, передает агентство Синьхуа.
По мнению специалистов, там погребены останки представителей императорской семьи царства Юэ.
Как выяснили китайские ученые, древнее захоронение в городе Чжаншу провинции Цзянси на востоке КНР принадлежит императорской семье царства Юэ периода Сражающихся царств (475-221 гг. до н.э.).
В ходе раскопок, которые ведутся в этом районе с 2017 года, исследователи смогли отыскать свыше 2 600 разнообразных реликвий. Ученые подчеркивают, что изучение найденных там артефактов позволит лучше изучить историю царства Юэ.
Ранее датские археологи выяснили, что "рогатые" шлемы, обнаруженные в торфяном болоте еще в 1942 году, на 1500 лет старше викингов.
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