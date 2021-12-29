ИнтерНовости - новости в стране и мире
Главы России и США продолжат диалог после Нового года
Главы России и США продолжат диалог после Нового года
Жительница Якутска умерла после нападения стаи собак
Жительница Якутска умерла после нападения стаи собак
Ученые установили принадлежность древнего захоронения в Чжаншу
Ученые установили принадлежность древнего захоронения в Чжаншу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Главы России и США продолжат диалог после Нового годаГлавы России и США продолжат диалог после Нового года
Участниц Pussy Riot, Гельмана и Шендеровича признали иноагентамиУчастниц Pussy Riot, Гельмана и Шендеровича признали иноагентами
Соловецкие острова получили статус памятника культуры федерального значенияСоловецкие острова получили статус памятника культуры федерального значения
В Великобритании выявили новый симптом штамма "омикрон"В Великобритании выявили новый симптом штамма "омикрон"
В Китае восстановили около 100 буддийских скульптур, высеченных в скалеВ Китае восстановили около 100 буддийских скульптур, высеченных в скале

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые установили принадлежность древнего захоронения в Чжаншу


29.12.2021 21:18
Ученые установили принадлежность древнего захоронения в ЧжаншуФото: cod33.ru

Китайские исследователи продолжают изучать древнее захоронение, найденное на территории провинции Цзянси, передает агентство Синьхуа.

По мнению специалистов, там погребены останки представителей императорской семьи царства Юэ.

Как выяснили китайские ученые, древнее захоронение в городе Чжаншу провинции Цзянси на востоке КНР принадлежит императорской семье царства Юэ периода Сражающихся царств (475-221 гг. до н.э.).

В ходе раскопок, которые ведутся в этом районе с 2017 года, исследователи смогли отыскать свыше 2 600 разнообразных реликвий. Ученые подчеркивают, что изучение найденных там артефактов позволит лучше изучить историю царства Юэ.

Ранее датские археологи выяснили, что "рогатые" шлемы, обнаруженные в торфяном болоте еще в 1942 году, на 1500 лет старше викингов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Ученые установили принадлежность древнего захоронения в ЧжаншуУченые установили принадлежность древнего захоронения в Чжаншу
В Томске снова подожгли гипермаркет «Лента»В Томске снова подожгли гипермаркет «Лента»
Отец Тепляковой отреагировал на призыв члена СПЧ приостановить ее обучение в МГУОтец Тепляковой отреагировал на призыв члена СПЧ приостановить ее обучение в МГУ
ЕС требует от России 290 млрд евро компенсации за импортозамещениеЕС требует от России 290 млрд евро компенсации за импортозамещение
В Румынии у годовалого ребенка выявили омикрон-штаммВ Румынии у годовалого ребенка выявили омикрон-штамм

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru