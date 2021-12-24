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Ученые: Найденные в Дании «рогатые» шлемы на 1500 лет старше викингов
24.12.2021 19:31
Фото: topwar.ru
Датские археологи продолжают изучать "рогатые" шлемы, обнаруженные в торфяном болоте еще в 1942 году, передает Science.
Исследователи установили точный возраст артефактов, выяснив, что находка может быть на 1500 лет старше викингов.
Первый шлем был случайно найден датским фермером, когда он добывал торф и задел старинный артефакт лопатой. Внимание специалистов сразу же привлекло необычное оформление изделия, которое украшали довольно большими рогами. Кроме того, на клюве можно было увидеть глаза и клюв хищной птицы. Впоследствии в болоте организовали раскопки, которые позволили отыскать еще один шлем с аналогичной отделкой. Учитывая, что он находился на деревянном подносе, историки предположили, что шлем мог быть принесен в жертву какому-то древнему божеству.
На протяжении длительного времени считалось, что оба шлема принадлежали викингам. Однако недавно датские специалисты установили, что артефакты гораздо более древние, а потому не могли быть изготовлены легендарными мореплавателями. По мнению исследователей, шлемы были созданы около 900 года до н.э., а первые из викингов ступили на территорию современной Дании на полторы тысячи лет позже.
Кроме того, шлемы были обильно украшены конским волосом и птичьими перьями, что совсем не свойственно народам Северной Европы. Учитывая, что такое оформление в указанный период было популярно в далекой Сардинии, датские исследователи полагают, что народы могли неким образом поддерживать между собой связи, в том числе, с помощью давно забытого морского пути вдоль побережья Атлантики.
Ранее в Израиле было найдено древнее кольцо с изображением Иисуса в роли пастыря. Специалисты, изучающие уникальные артефакты, оставшиеся на затонувших у древнего порта Кесарии кораблях, полагают, что оно могло быть создано в середине III века. Кольцо выполнено из золота, его украшает драгоценный камень зеленого оттенка. Выгравированная фигура изображает несущего на плечах барана или овцу молодого человека.
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