|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Белом доме подтвердили дату разговора Путина и Байдена
29.12.2021 20:41
Фото: vk.com
В четверг, 30 декабря, президент США Джозеф Байден рассчитывает провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Канал CNN сообщает об этом со ссылкой на официального представителя Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.
Американский лидер собирается лично пообщаться с главой РФ, т.к. убежден, что в отношении Москвы "ничто не может заменить прямой диалог" между президентами двух стран, указала представительница Белого дома в письменном заявлении. Эмили Хорн при этом подтвердила, что Джо Байден хочет обсудить с главой РФ Владимиром Путиным ряд важных тем уже в четверг, 30 декабря. Предполагается, что лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов затронут различные вопросы, включая предстоящее двустороннее дипломатическое взаимодействие.
Напомним, в начале декабря Байден выразил надежду, что сможет осуществить "долгий разговор" с Путиным. Американский лидер заговорил об этом, когда общался с представителями прессы и отвечал на вопросы, связанные с ситуацией на востоке Украины. Политик, в частности, допустил размещение ударных комплексов на территории страны. Когда главу США попросили дать оценку заявлениям Путина о красных линиях - приближении инфраструктуры НАТО к границам России, он пояснил, что не признает каких-либо подобных ограничений.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|