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В Белом доме подтвердили дату разговора Путина и Байдена
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В Белом доме подтвердили дату разговора Путина и Байдена


29.12.2021 20:41
В Белом доме подтвердили дату разговора Путина и БайденаФото: vk.com

В четверг, 30 декабря, президент США Джозеф Байден рассчитывает провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Канал CNN сообщает об этом со ссылкой на официального представителя Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

Американский лидер собирается лично пообщаться с главой РФ, т.к. убежден, что в отношении Москвы "ничто не может заменить прямой диалог" между президентами двух стран, указала представительница Белого дома в письменном заявлении. Эмили Хорн при этом подтвердила, что Джо Байден хочет обсудить с главой РФ Владимиром Путиным ряд важных тем уже в четверг, 30 декабря. Предполагается, что лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов затронут различные вопросы, включая предстоящее двустороннее дипломатическое взаимодействие.

Напомним, в начале декабря Байден выразил надежду, что сможет осуществить "долгий разговор" с Путиным. Американский лидер заговорил об этом, когда общался с представителями прессы и отвечал на вопросы, связанные с ситуацией на востоке Украины. Политик, в частности, допустил размещение ударных комплексов на территории страны. Когда главу США попросили дать оценку заявлениям Путина о красных линиях - приближении инфраструктуры НАТО к границам России, он пояснил, что не признает каких-либо подобных ограничений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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