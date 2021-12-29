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В Судане при обрушении шахты погибли 38 человек


29.12.2021 17:14
В Судане при обрушении шахты погибли 38 человекФото: thenational.ae

Суданские спасатели обнаружили тела тридцати восьми человек, которые погибли в результате обрушения скважин на золотом прииске.

Об этом сообщает телевизионный канал Al Arabiya со ссылкой на заявление местных властей.

Ранее власти подтвердили информацию о том, что погиб тридцать один шахтер. Позже стало известно об обнаружении останков еще семи человек.

Сколько работников находились под землей в момент ЧП, не уточняется. Нет сведений и о том, продолжают ли спасатели работу на месте происшествия.

Авария на частной золотодобывающей шахте Умм-Дарсая произошла в минувшее воскресенье, 026 декабря. По уточненным данным, там обрушились сразу десять скважин, в которых велась добыча золота. Информации о возможных причинах инцидента пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 282

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