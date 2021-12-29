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Посол РФ усомнился в статистике минздрава Австрии по COVID-19
29.12.2021 13:02
Фото: news2world.net
Министерство здравоохранения Австрии манипулирует статистикой по заболеваемости коронавирусом, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.
В своем Facebook дипломат упрекнул власти государства в дискриминации тех, кто выбрал для вакцинации созданный в РФ "Спутник V".
Как написал Дмитрий Любинский, австрийский Минздрав использует "обманчивую статистику" в целях дискриминации россиян, а также граждан некоторых других стран, где сейчас продолжают эффективно применять "Спутник V".
Российский дипломат обратился к представителям официальной Вены с призывом ускорить процесс взаимного признания сертификатов о прохождении вакцинации с Россией. По мнению Любинского, это обеспечит возможность свободно передвигаться для граждан обеих стран.
До этого глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн прокомментировал уровень заболеваемости COVID-19 и вакцинации в стране. Наиболее низкий процент привитых, по его словам, зафиксирован у российских граждан, а также представителей Венгрии и Сербии, где для вакцинации используют "Спутник V". В статистике, которую привел министр, учитывались занесенные в австрийские реестры сведения.
Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус провели переговоры в телефонном формате. В ходе этой беседы затрагивались темы, связанные с регистрацией "Спутника V".
Представитель официальной Москвы ставил вопрос о признании вакцины "Спутник V" в контексте преодоления коронавирусной пандемии, борьба с которой продолжается по всему миру. По мнению главы МИД России, необходимо обеспечить равный доступ к средствам лечения и профилактики COVID-19 для жителей всех государств.
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