Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посол РФ усомнился в статистике минздрава Австрии по COVID-19

29.12.2021 13:02

Фото: news2world.net



Министерство здравоохранения Австрии манипулирует статистикой по заболеваемости коронавирусом, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.



В своем Facebook дипломат упрекнул власти государства в дискриминации тех, кто выбрал для вакцинации созданный в РФ "Спутник V".



Как написал Дмитрий Любинский, австрийский Минздрав использует "обманчивую статистику" в целях дискриминации россиян, а также граждан некоторых других стран, где сейчас продолжают эффективно применять "Спутник V".



Российский дипломат обратился к представителям официальной Вены с призывом ускорить процесс взаимного признания сертификатов о прохождении вакцинации с Россией. По мнению Любинского, это обеспечит возможность свободно передвигаться для граждан обеих стран.



До этого глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн прокомментировал уровень заболеваемости COVID-19 и вакцинации в стране. Наиболее низкий процент привитых, по его словам, зафиксирован у российских граждан, а также представителей Венгрии и Сербии, где для вакцинации используют "Спутник V". В статистике, которую привел министр, учитывались занесенные в австрийские реестры сведения.



Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус провели переговоры в телефонном формате. В ходе этой беседы затрагивались темы, связанные с регистрацией "Спутника V".



Представитель официальной Москвы ставил вопрос о признании вакцины "Спутник V" в контексте преодоления коронавирусной пандемии, борьба с которой продолжается по всему миру. По мнению главы МИД России, необходимо обеспечить равный доступ к средствам лечения и профилактики COVID-19 для жителей всех государств.



Автор: Злата Богатова

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