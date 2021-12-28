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Попова допускает ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года


28.12.2021 19:07
Попова допускает ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового годаФото: pronedra.ru

После новогодних праздников Роспотребнадзор ожидает некоторого ухудшения эпидемиологической ситуации, заявила руководитель ведомства Анна Попова.

По ее словам, в период выходных возрастет риск распространения коронавируса.

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 Анна Попова отметила, что в период новогодних праздников Роспотребнадзор будет работать в усиленном режиме. Ведомство уже закупило материалы, необходимые для бесперебойного проведения исследований, передает "Интерфакс".

По словам Поповой, следует продолжать соблюдение мероприятий, рассчитанных на эпидемическую защиту. Она пояснила, что эффективность их против омикрон-штамма не изменилась. Отечественные специалисты в "Векторе" сейчас изучают новый вариант возбудителя. Ученые уже располагают сведениями о том, что устойчивость мутации в окружающей среде и чувствительность к дезинфектантам не меняется. Поэтому все предпринимаемые в России меры не теряют своей эффективности.

Ранее Министерство здравоохранения РФ включило в календарь профилактических прививок вакцинацию против коронавируса по эпидемическим показаниям подростков возраста 12-17 лет. В соответствующем приказе, который появился на портале правовой информации, указывалось, что эту группу вакцинируют по эпидемическим показаниям исключительно по добровольному согласию. Предполагается, что прививки против COVID-19 подросткам будут делать только при наличии письменных заявлений от одного из родителей либо иных законных представителей.

Кроме того, в обновленном календаре закреплена принятая ранее норма о допустимости вакцинации разными препаратами, за исключением прививки от туберкулеза, в течение одного дня. Обязательным условием является ввод средств с помощью различных шприцов и в отдельные участки тела пациента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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