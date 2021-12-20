COVID-вакцинацию подростков 12-17 лет включили в календарь прививок

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13:00

Фото: protivkart.ru



Министерство здравоохранения РФ включило в календарь профилактических прививок вакцинацию против коронавируса по эпидемическим показаниям подростков возраста 12-17 лет. С соответствующим приказом можно ознакомиться на портале правовой информации.



В документе указано, что эту группу вакцинируют по эпидемическим показаниям исключительно по добровольному согласию. Предполагается, что прививки против коронавируса подросткам будут делать только при наличии письменных заявлений от одного из родителей либо иных законных представителей.



Подростков отнесли к третьему уровню приоритета по вакцинации этого вида, куда уже входят обучающиеся в вузах и профобразовательных организациях от 18 лет и призывники, а также государственные и муниципальные служащие. К приоритету первого уровня как и прежде относятся люди, которым исполнилось шестьдесят лет.



Кроме того, в обновленном календаре закреплена принятая ранее норма о допустимости вакцинации разными препаратами, за исключением прививки от туберкулеза, в течение одного дня. Обязательным условием является ввод средств с помощью различных шприцов и в отдельные участки тела пациента.



Напомним, в минувшем ноябре в Минздраве сообщили, то зарегистрирован вариант вакцины против коронавируса "Спутник V", предназначенный для подростков возраста 12-17 лет. Средство представляет собой 1/5 дозы препарата, которая используется для вакцинации взрослых.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "опасными дураками" противников вакцинации от нового коронавируса. В фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год", который вышел на канала "Россия-1", он сообщил, что российский президент Владимир Путин очень остро реагирует на сведения, которые ему предоставляют о смертности в стране из-за COVID-19.



На вопрос, как он мог бы назвать не желающих вакцинироваться и призывающих других отказываться от прививок, глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил, что считает подобные действия "неразумными", а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что такое поведение характерно для тех, кто "поражен страхом".



Автор: Злата Богатова

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