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В Москве погиб основатель проекта «Спутник и погром»


27.12.2021 21:39
В Москве погиб основатель проекта «Спутник и погром»Фото: myseldon.com

Главный редактор издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин, найденный погибшим в центре Москвы, мог находиться в состоянии наркотического опьянения, передает ТАСС.

По имеющейся на этот час информации, он получил смертельные травмы, упав с высоты четвертого этажа.

Как стало известно, главред издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин, погибший после падения из окна дома на Тверском бульваре в самом центре Москвы, незадолго до смерти мог употреблять наркотические вещества. Со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах уточняется, что он арендовал квартиру, где проживал вместе со своей семьей.

38-летний Егор Просвирнин снимал жилье на четвертом этаже. Находясь в состоянии наркотического опьянения, он начал вести себя не совсем адекватно. В результате по указанному адресу ранее даже вызвали скорую помощь, сообщает ТАСС. После приезда медиков Просвирнин заперся в своей комнате, начав разбрасывать вещи. Кроме того, он ломал предметы мебели. На полу в помещении полиция позже обнаружила осколки стекла. Сотрудникам правоохранительных органов, чтобы попасть в комнату, пришлось залезать через балкон.

Ранее информацию о гибели Егора Просвирнина подтвердил его адвокат Матвей Цзен. По его словам, он узнал о происшествии от родственников главреда издания "Спутник и погром". Назвать причины и какие-либо обстоятельства случившегося Цзен пока не смог. Он лишь отметил, что не так близко знал Просвирнина, чтобы судить о том, насколько странным могло быть его поведение в последнее время. Адвокат добавил, что по его данным, семейных проблем у Просвирнина не было.

По данным ТАСС, Просвирнин был найден в без одежды. При падении из окна он держал в руках нож и баллончик. Источник в полиции Москвы отметил, что у погибшего была разбита голова. В целях выяснения всех обстоятельств происшествия назначена судмедэкспертиза. На месте ЧП сейчас продолжают работу следователи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 324

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