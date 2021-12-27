Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве погиб основатель проекта «Спутник и погром»

27.12.2021 21:39

Фото: myseldon.com



Главный редактор издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин, найденный погибшим в центре Москвы, мог находиться в состоянии наркотического опьянения, передает ТАСС.



По имеющейся на этот час информации, он получил смертельные травмы, упав с высоты четвертого этажа.



Как стало известно, главред издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин, погибший после падения из окна дома на Тверском бульваре в самом центре Москвы, незадолго до смерти мог употреблять наркотические вещества. Со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах уточняется, что он арендовал квартиру, где проживал вместе со своей семьей.



38-летний Егор Просвирнин снимал жилье на четвертом этаже. Находясь в состоянии наркотического опьянения, он начал вести себя не совсем адекватно. В результате по указанному адресу ранее даже вызвали скорую помощь, сообщает ТАСС. После приезда медиков Просвирнин заперся в своей комнате, начав разбрасывать вещи. Кроме того, он ломал предметы мебели. На полу в помещении полиция позже обнаружила осколки стекла. Сотрудникам правоохранительных органов, чтобы попасть в комнату, пришлось залезать через балкон.



Ранее информацию о гибели Егора Просвирнина подтвердил его адвокат Матвей Цзен. По его словам, он узнал о происшествии от родственников главреда издания "Спутник и погром". Назвать причины и какие-либо обстоятельства случившегося Цзен пока не смог. Он лишь отметил, что не так близко знал Просвирнина, чтобы судить о том, насколько странным могло быть его поведение в последнее время. Адвокат добавил, что по его данным, семейных проблем у Просвирнина не было.



По данным ТАСС, Просвирнин был найден в без одежды. При падении из окна он держал в руках нож и баллончик. Источник в полиции Москвы отметил, что у погибшего была разбита голова. В целях выяснения всех обстоятельств происшествия назначена судмедэкспертиза. На месте ЧП сейчас продолжают работу следователи.



Автор: Злата Богатова

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