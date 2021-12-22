Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Саратовом задержали мать детей, найденных в овраге

09:57

Фото: cosmopolitan.ru



Полиция Саратовской области установила местонахождение 43-летней женщины, оставившей двух детей в овраге около села Прокудино Аткарского района.



В настоящее время мать погибшего мальчика задержана, сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального правительства.



По данным местных властей, врачи сейчас продолжают бороться за жизнь девочки 2016 г.р., которая серьезно пострадала от холода. В момент обнаружения детей старший брат уже не подавал признаков жизни. Прибывшая скорая была вынуждена констатировать смерть ребенка 2013 г.р. Состояние девочки, доставленной в больницу накануне вечером, остается тяжелым.



В отношении задержанной женщины уже возбудили уголовное дело, в скором времени ей предъявят обвинения в убийстве ребенка и попытке убийства. Оба преступления, по версии следствия, были совершены с особой жестокостью (пп. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 - пп. "а, в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Проверку проводит и областная прокуратура. Надзорное ведомство уже установило, что семья проживала в частном благоустроенном доме по улице 2-я Заречная, в полной семье. В прошлом родители и дети не состояли на каких-либо учетах, в поле зрения правоохранительных органов они не попадали.



Представители регионального СУ СКР сообщают, что первоначально женщина пыталась расправиться с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном еще дома, при помощи шарфа. Это случилось накануне утром, 22 декабря, когда подозреваемая находилась с детьми по месту проживания. Затем мать вынесла дочь и сын в овраг, который расположен неподалеку от их дома. Сразу после этого она покинула населенный пункт.



Детей, которые в тот момент были в бессознательном состоянии, спустя некоторое время обнаружили случайные прохожие. По словам очевидцев, мальчик с девочкой находились без верхней одежды.



Задержали женщину в городе Энгельсе Саратовской области. Суд должен решить вопрос об избрании меры пресечения.



Автор: Злата Богатова

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