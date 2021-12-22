|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Саратовом задержали мать детей, найденных в овраге
09:57
Фото: cosmopolitan.ru
Полиция Саратовской области установила местонахождение 43-летней женщины, оставившей двух детей в овраге около села Прокудино Аткарского района.
В настоящее время мать погибшего мальчика задержана, сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального правительства.
По данным местных властей, врачи сейчас продолжают бороться за жизнь девочки 2016 г.р., которая серьезно пострадала от холода. В момент обнаружения детей старший брат уже не подавал признаков жизни. Прибывшая скорая была вынуждена констатировать смерть ребенка 2013 г.р. Состояние девочки, доставленной в больницу накануне вечером, остается тяжелым.
В отношении задержанной женщины уже возбудили уголовное дело, в скором времени ей предъявят обвинения в убийстве ребенка и попытке убийства. Оба преступления, по версии следствия, были совершены с особой жестокостью (пп. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 - пп. "а, в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Проверку проводит и областная прокуратура. Надзорное ведомство уже установило, что семья проживала в частном благоустроенном доме по улице 2-я Заречная, в полной семье. В прошлом родители и дети не состояли на каких-либо учетах, в поле зрения правоохранительных органов они не попадали.
Представители регионального СУ СКР сообщают, что первоначально женщина пыталась расправиться с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном еще дома, при помощи шарфа. Это случилось накануне утром, 22 декабря, когда подозреваемая находилась с детьми по месту проживания. Затем мать вынесла дочь и сын в овраг, который расположен неподалеку от их дома. Сразу после этого она покинула населенный пункт.
Детей, которые в тот момент были в бессознательном состоянии, спустя некоторое время обнаружили случайные прохожие. По словам очевидцев, мальчик с девочкой находились без верхней одежды.
Задержали женщину в городе Энгельсе Саратовской области. Суд должен решить вопрос об избрании меры пресечения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|