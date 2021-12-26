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На Кубани найдено тело электромонтажника, жаловавшегося на пытки в полиции Сочи
26.12.2021 20:00
Фото: kam24.ru
В Управлении МВД по Краснодарскому краю проводится проверка по факту жалоб на пытки мужчины, задержанного минувшей осенью.
Как передают российские СМИ, сообщивший об этом Евгений Ипатов был найден погибшим.
В УМВД по Краснодарскому краю проводится служебная проверка по факту жалоб жителя Адлера Евгения Ипатова на жестокое обращение во время задержания, передает издание "Подъем". Отмечается, что в пресс-службе регионального полицейского главка подтвердили гибель мужчины.
В ведомстве пояснили, что в Сети выявлены материалы о противоправных действиях, якобы совершенных сотрудниками полиции в отношении мужчины, подозреваемого в совершении кражи у пенсионеров. Сигнал об исчезновении денег из частного дома поступил в УВД Сочи в минувшем сентябре. По факту кражи 60 тыс. рублей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК.
По данным представителей МВД, подозреваемого установили и задержали в процессе оперативно-разыскных мероприятий. Он был доставлен в отделение полиции, а потом отпущен, когда завершились необходимые следственные действия.
В ряде открытых источников распространился рассказ друга и коллеги погибшего жителя Адлера Дмитрия Иванникова. По его словам, Евгения Ипатова нашли обезглавленным на железнодорожных путях. Незадолго до этого он записал видео, в котором сообщил о насилии со стороны правоохранителей в сочинском отделе полиции.
Ипатов в своем обращении сообщил, что его жестоко избивали, добиваясь признания в краже. Мужчина отметил, что 60 тыс. рублей были похищены у родственников сотрудника полиции. Затем на него составили протокол за неповиновение представителям правоохранительных органов и отпустили.
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