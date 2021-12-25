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Барбара Брыльска объяснила, почему не смотрит «Иронию судьбы»
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Барбара Брыльска объяснила, почему не смотрит «Иронию судьбы»


25.12.2021 23:25
Барбара Брыльска объяснила, почему не смотрит «Иронию судьбы»Фото: laykni.com

Известная польская и советская актриса Барбара Брыльска рассказала, что скорее всего не будет пересматривать киноленту "Ирония судьбы".

По словам артистки, ей не хотелось бы вспоминать о допущенных во время съемок ошибках, передает "Вечерняя Москва".

Отметившая 5 июня 80-летие Барбара Брыльска также призналась, что сиквел фильма вызывает у нее гораздо меньше теплых чувств. Поэтому ей бы хотелось, чтобы оригинальную картину пустили в новогодние дни без продолжения.

Актриса также выразила недоумение по поводу того, что в России многие считают "Иронию" главным проектом в ее карьере. По словам артистки, в тот период она уже "была уже известна и опытна", успев сняться "в более смелых картинах про любовь" в сравнении с этой лирической комедией.

Брыльска пояснила, что даже хотела отказаться, узнав, что режиссер Эльдар Рязанов предлагает ей поучаствовать в фотопробах. Актриса была уверена, что если ее пригласили, то и будут снимать – уже без всяких проб. Артистка, сыгравшая в более чем семидесяти фильмах в Польше, на Украине и в России, подчеркнула, что в роли Нади выразила лишь некоторые грани характера.

Автор: Злата Богатова

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