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Барбара Брыльска объяснила, почему не смотрит «Иронию судьбы»
25.12.2021 23:25
Фото: laykni.com
Известная польская и советская актриса Барбара Брыльска рассказала, что скорее всего не будет пересматривать киноленту "Ирония судьбы".
По словам артистки, ей не хотелось бы вспоминать о допущенных во время съемок ошибках, передает "Вечерняя Москва".
Отметившая 5 июня 80-летие Барбара Брыльска также призналась, что сиквел фильма вызывает у нее гораздо меньше теплых чувств. Поэтому ей бы хотелось, чтобы оригинальную картину пустили в новогодние дни без продолжения.
Актриса также выразила недоумение по поводу того, что в России многие считают "Иронию" главным проектом в ее карьере. По словам артистки, в тот период она уже "была уже известна и опытна", успев сняться "в более смелых картинах про любовь" в сравнении с этой лирической комедией.
Брыльска пояснила, что даже хотела отказаться, узнав, что режиссер Эльдар Рязанов предлагает ей поучаствовать в фотопробах. Актриса была уверена, что если ее пригласили, то и будут снимать – уже без всяких проб. Артистка, сыгравшая в более чем семидесяти фильмах в Польше, на Украине и в России, подчеркнула, что в роли Нади выразила лишь некоторые грани характера.
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