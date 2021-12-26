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В Башкирии на трассе столкнулись более 20 машин
26.12.2021 16:20
Фото: loverust.ru
По уточненным сведениям, три человека получили травмы в масштабном ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии. Как передает "Интерфакс", один из пострадавших погиб.
На трассе столкнулись двадцать два автомобиля.
В пресс-службе республиканского УГИБДД подтвердили, что имеются сведения об одном погибшем и двоих пострадавших, все они взрослые.
ЧП случилось в первом часу дня в районе 49-го километра трассы Р-240 Уфа - Оренбург. Первоначально сообщалось, что на территории Кармаскалинского района Башкирии зафиксирована дорожная авария с участием около пятнадцати машин.
На месте происшествия сейчас продолжают работу представители ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства крупного ДТП.
Отмечается, что с 11:00 по местному времени (9:00 по Москве) указанная трасса была закрыта для проезда легковых и грузовых машин, такси и пассажирских автобусов на двух участках.
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