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Более 40 жителей Малайзии стали жертвами наводнений
25.12.2021 14:23
Фото: weserv.nl
Власти Малайзии подтвердили информацию о возросшем количестве погибших из-за сильных наводнений, передают зарубежные СМИ.
Как заявил генеральный инспектор полиции Акрил Сани Абдулла Сани, в результате обрушившегося на страну стихийного удара погиб сорок один человек.
В ходе пресс-конференции представитель местных властей подтвердил, что из-за наводнений в Малайзии погибли уже более сорока человек. Двадцать пять смертельных случаев, по его словам, зафиксированы на территории Селангора, пятнадцать — в Паханге, еще один человек погиб в Келантане.
По последним официальным данным, восемь человек продолжают числиться без вести пропавшими, экстренные службы ведут их поиски. Власти Малайзии из-за погодных условий были вынуждены на время переселить порядка 46,5 тыс. человек. Как подчеркнул Акрил Сани Абдулла Сани, наиболее тяжелая ситуация складывается сейчас в регионе Паханг.
Сильные наводнения в Малайзии были спровоцированы продолжительными дождями. Руководство страны уже заявило, что уровень погибших из-за стихийных бедствий оказался максимальным за последнее десятилетие.
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