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Россияне назвали писателя и актера 2021 года
24.12.2021 19:47
Фото: livennov.ru
Жители РФ приняли участие в соцопросе, который был организован Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О том, кого россияне считают актером и писателем уходящего года, журналистам сообщил руководитель организации Валерий Федоров.
Как стало известно, наиболее популярным из отечественных актеров можно считать Константина Хабенского. За этого артиста решили отдать свои голоса более 4% респондентов. Второе место между собой разделили Сергей Безруков, Мария Шукшина и Александр Петров, набравшие примерно по 3%.
В этом году лишь три отечественных литератора смогли набрать свыше 2%. Лидером по популярности оказался знаменитый русский поэт Александр Пушкин, а следом за ним идут современные прозаики Виктор Пелевин и Захар Прилепин.
Социологи проводили исследование в декабре. Своим мнением успели поделиться более полутора тысяч совершеннолетних россиян.
Ранее творения Александра Пушкина были названы самыми прослушиваемыми стихами. Опрос, проводившийся среди пользователей сервиса аудиокниг Storytel, показал, что в число популярных поэтов, творчество которых востребовано у россиян, также входят Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Анна Ахматова и Владимир Маяковский.
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