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В Бангладеш 38 человек погибли при пожаре на пароме
24.12.2021 17:11
Фото: novyny.live
До тридцати восьми человек возросло число погибших в результате пожара, который произошел на пароме в округе Джалокати в южной части Бангладеш.
Как передает Reuters со ссылкой на местные экстренные службы, причиной возгорания могла стать неисправность в машинном отделении.
Ранее власти страны подтвердили сведения о по меньшей мере 27 погибших. На тот момент было известно, что около ста пассажиров пострадали.
ЧП случилось на расстоянии примерно 200 км к югу от столицы страны Дакки, передает агентство Синьхуа. Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы около 3:00 по местному времени (00:00 по Москве). На борту судна в тот момент могло находиться порядка тысячи человек.
Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.
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