Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Воронежем военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене

16:01

Фото: tvzvezda.ru



В Воронежской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали военного, который подозревается в госизмене.



Как передает ТАСС, военнослужащий в прошлом мог быть завербован представителями Украины.



В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в Воронежской области задержан военнослужащий Западного военного округа, подозреваемый в совершении преступления, которое предусмотрено ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Воронежский гарнизонный военный суд уже вынес решение об избрании меры пресечения - задержанный будет содержаться под стражей.



В ФСБ полагают, что ранее российского военнослужащего завербовали представители украинской военной разведки. В результате гражданин РФ осуществлял сбор информации, которая связана с деятельностью ВС России. Утечка таких сведений за границу способна "нанести ущерб обороноспособности государства", указано в официальном сообщении.



В случае, если суд признает военнослужащего виновным в этом преступлении, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.



Напомним, в начале декабря ФСБ выявила в трех регионах РФ агентов украинских спецслужб, один из которых планировал террористическую атаку. Предотвращенный силовиками теракт мог быть совершен путем подрыва двух самодельных взрывных устройств. Кроме того, удалось пресечь диверсионные действия агентов украинских спецслужб, задержаны три человека. Двое из них осуществляли сбор сведений о стратегических объектах.



Как стало известно, Зиновий Коваль и его сын Игорь ранее прибыли в РФ для сбора данных о стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. Установлено, что украинские агенты осуществляли при этом фото- и видеосъемку, выполняя поставленную перед ними задачу и ожидая впоследствии вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов. Представители ФСБ добавили, что во время осмотра машины подозреваемых было найдено короткоствольное и автоматическое оружие.



Автор: Злата Богатова

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