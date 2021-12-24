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В Астрахани при пожаре погибли две пациентки COVID-больницы


24.12.2021 15:19
В Астрахани при пожаре погибли две пациентки COVID-больницыФото: vk.com

В Астрахани в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства гибели двух пациенток ковидного госпиталя, сообщают российские СМИ со ссылкой на региональные следственные органы.

Приоритетной сейчас является версия о неисправном светильнике, который мог оказаться причиной возгорания в медицинском учреждении.

Жертвами пожара стали две лежачие пациентки, 69 и 79 лет. К настоящему времени утановлено, что возгорание началось вследствие замыкания электропроводки в изолированном боксе. По итогам проверки региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух человек).

Сигнал в оперативные службы поступил сегодня утром. Представители ковидного госпиталя, который ранее был развернут на базе областной инфекционной больницы им. Ничоги, рассказали о возгорании в инфекционном боксе.

Пожарным потребовалось менее часа, чтобы ликвидировать очаг возгорания. Восемнадцать пациентов были эвакуированы на другой этаж, одного ребенка из-за случившегося перевели в инфекционное отделение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 203

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